Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 июня 2020: число заболевших увеличилось на 1572

В Москве продолжают вести статистику по количеству зараженных коронавирусом. В оперативном штабе опубликовали новые данные на 9 июня – заболевших в 3,4 раз меньше, чем выздоровевших.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8595 в 83 регионах. Число заболевших в Москве - 1572, в Московской области – 739 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

За весь период в Москве заболели коронавирусом 198 590 человек, из них лечение полностью прошли уже более 109 тысяч человек.

- За прошедшие сутки выздоровели еще 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что с 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции, теперь для проезда в городе не нужно оформлять цифровые пропуска, а также снят график для прогулок.

- Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.