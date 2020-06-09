«Записываться надо было месяц назад»: женщины не могут попасть в салоны красоты в Москве

Маникюр, педикюр, стрижка, коррекция бровей – москвичкам после карантина нужны все услуги и сразу. Однако обслужить всех одновременно салоны красоты не могут – говорят, что нужно было записываться за месяц. Корреспондент «КП» посмотрела, как начали работать после карантина салоны красоты в Москве.

Мастера сдадут тест, а клиентам – маски

Делаю попытку записаться на маникюр и стрижку к своим любимым мастерам.

- Все битком, записи пошли еще вчера - буквально за полчаса расписал график на неделю. Приезжай в субботу, 13 июня, – найду время, - ответил мне стилист Денис.

На маникюр и педикюр предложили приехать только 11 июня. Ладно, терпела 2,5 месяца, еще несколько дней точно подожду. Спрашиваю у подруг – тоже не смогли записаться на 9 июня, пойдут к своим мастерам кто через пару дней, а кто и через пару недель.

- Вчера, как только объявили о том, что можно будет открыться с 9 июня, мы написали у себя в соцсетях радостный пост. Но наши клиентки записывались заранее – за месяц, поэтому попасть в ближайшие дни на маникюр и педикюр точно не получится, - говорят в салоне «Libro» на Белорусской.

- Очень много звонков, не успеваем всем отвечать, - говорят в салоне «I like nails» на Менделеевской.

Работать мастерам маникюра теперь придется в непростых условиях. На столах пришлось установить защитные экраны, которые будут отделять клиента от мастера во время процедуры. Клиентам будут на входе измерять температуру и дезинфицировать руки.

- Всем клиентам выдадим маски, а мастера будут работать в специальных защитных халатах. К началу работы все мастера сдадут тест на COVID-19, - рассказали в салоне «Libro» на Белорусской.

Маникюр, педикюр, стрижка, коррекция бровей – москвичкам после карантина нужны все услуги и сразу.Фото: Алиса ТИТКО

Комбинезоны, как в Коммунарке

Но если некоторые салоны вели запись заблаговременно, то некоторые ждали официального разрешения, а оно буквально свалилось, когда никто не ждал. Парикмахерская «Контора Владислава Лисовца» с 9 июня не начала обслуживать клиентов – пока идет запись.

- Нас никто не предупреждал, поэтому начать сразу невозможно. Заказанные маски, комбинезоны еще не доставили нам. Сегодня работать мы не можем, потому что и мои сотрудники разъехались на время карантина. Поэтому пока мы будем работать в таком «тихом режиме». А потом начнем работу в комбинезонах и масках, что будет крайне неудобно мастерам, которые занимаются творчеством. Еще и в такую жару, - рассказал «КП» Владислав Лисовец, эксперт моды, владелец парикмахерской «Контора Владислава Лисовца».

- А какие комбинезоны? – уточняю.

- Белые, как у врачей. Плюс перчатки. Экипировка с ног до головы. Будто мы в Коммунарке, будто мы врачи и работаем с зараженными людьми. Причем комбинезоны нужно менять после каждого клиента. Нам придут первые 20 комбинезонов, маски, перчатки. Пока не готов говорить, во сколько это все обойдется, уже потрачено около 40-45 тысяч рублей, дальше расходы будут увеличиваться. Скажу так, что стричь мы будем в первое время для удовольствия.

Работать мастерам маникюра теперь придется в непростых условияхФото: Алиса ТИТКО

- Будут ли повышаться цены на парикмахерские услуги в связи с дополнительными затратами?

- В целом, они должны подняться. Мы точно не будем поднимать цены, клиент не виноват. Мы понимаем, что всем сейчас нужны услуги и наживаться на этом неправильно.

- А какие-то будут новые тенденции «после карантина»?

- Вчера прогуливался по городу, я обратил внимание, что многие люди обросли, и это очень симпатично. Сейчас выбритые виски и чубы бардовские, которые были модно 10 лет назад, исчезли. И все стали такие милые, обросшие. Особенно мужчины. Такие живые, настоящие. Это можно подкорректировать, но точно не возвращаться к бритым стрижкам. Думаю, что девушки тоже не будут кардинально меняться. Сейчас подкрасить корни и освежить стрижку – уже достаточно.

Вода в одноразовом стаканчике вместо кофе

Обслуживать клиентов во всех салонах красоты (в элитных в центре города, в обычных в спальных районах) нужно, соблюдая дистанцию 1,5 метров. Приезжать заранее в салоны красоты, чтобы поболтать о том о сем, выпить чашечку кофе, теперь не разрешат, так как в помещении не должны находиться клиенты, которые не получают услугу прямо сейчас. А как быть? Ждать за дверью. Но лучше просто приезжать ровно в назначенное время.

- Наш салон в «Москва-Сити» открывается 10 июня, а салон на Фрунзенской – 11 июня, - рассказали в салоне красоты «Мильфей». – Наши сотрудники уже сдали тесты на коронавирус. В салонах, как и всегда, будут работать дезинфекторы воздуха. Персонал будет работать в масках и перчатках. Мы временно отказались от подачи чая и кофе в пользу воды и одноразовой посуды.

Открылись далеко не все салоны красоты. Так на Бескудниковском бульваре салон маникюра и педикюра "Пальчики" закрыт, нет никаких вывесок.

Рядом на Дмитровском шоссе студия "ZaZen" - открыто, дверь нараспашку (мастерам жарко работать). В зале всего две клиентки, попасть на маникюр и педикюр можно только завтра.

- Запись слишком плотная. И принимать не можем полноценно, конечно. Все мастеры не могут выйти на работу, столы пришлось раздвигать. Да, еще и эти защитные халаты, перчатки, маски - в них сложно работать, - говорит администратор студии "ZaZen".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин объявил об отмене самоизоляции: как Москва будет возвращаться к нормальной жизни

В столице отменили систему цифровых пропусков. Когда откроются салоны красоты, фитнес-клубы, музеи, стоматологии и все остальное (подробности)