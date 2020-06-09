2020-06-09T16:15:11+03:00
Общество

Парковку в Москве сделают бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России

Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В праздничные дни 12 и 13 июня в столице парковку сделают бесплатной. Об этом сообщили в Московском паркинге.В праздничные дни 12 и 13 июня в столице парковку сделают бесплатной. Об этом сообщили в Московском паркинге.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В праздничные дни 12 и 13 июня в столице парковку сделают бесплатной. Об этом сообщили в Московском паркинге.

- Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час, - рассказали в Московском паркинге.

Водителям стоит обратить внимание, что парковки со шлагбаумом работают в обычном, то есть платном режиме. А также москвичам, несмотря на отмену самоизоляции с 9 июня, не рекомендуют собираться большими компаниями.

В Московском паркинге напомнили, что бесплатная парковка все дни для врачей и медицинского персонала городских, федеральных и частных клиник, которые лечат пациентов с коронавирусом, а также для волонтеров, которые помогают одиноким пенсионерам.

– Они могут бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках и городских парковках со шлагбаумом в любой день недели, – сказали в пресс-службе Московского паркинга.

Напомним, в столице с 9 июня отменили режим самоизоляции, для поездок по городу больше не нужно оформлять цифровые пропуски и соблюдать график прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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