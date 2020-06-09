«Подстригите нас, пожалуйста!»: возле столичной парикмахерской после снятия карантина образовалась толпа страждущих

Почти два с половиной месяца режима самоизоляции обросли челками, локонами, космами, прядями и прочими завитушками. Особенно у тех жителей Москвы, которые честно терпели ограничения и все это время не казали на улицу носа (ибо нелегальных цирюльников всё же можно было найти - тех, кто стриг из-под полы).

И вот 9 июня в Москве наряду с фотоателье, ветеринарными клиниками и агентствами по трудоустройству открылись парикмахерские. Дружно запшыкали опрыскиватели. Зажужжали машинки. Защелкали ножницы. Зашумели фены.

Однако справиться с потоком желающих парикмахерские оказались не в состоянии.

«ЖЕНА СКАЗАЛА, ПОКА НЕ ОБОЛВАНИШЬСЯ, ДОМОЙ НЕ ПРИХОДИ»

Особенно это касается бюджетных заведений - или так называемых семейных парикмахерских. Где мужская стрижка стоит всего 200 рублей, а женская (без всяких дополнительных мелирований и плетений) - 300. На Новоясеневском проспекте (ст. м. «Ясенево») как раз есть такая. Называется «Город красоты». Во вторник этот город начали брать приступом лохматые пенсионеры. Мужчины, похожие на постаревших участников группы The Beatles. И женщины - один в один Аркадий Укупник.

Очередь за красотой. Новоясеневский проспект, 22 корпус 1. Первый день отмены карантина.Фото: Павел КЛОКОВ

Даже как-то не верилось, что все эти люди стоят в одно и то же заведение. Но спустя десять минут сомнения развеялись. Именно так и было. Женщин пускали внутрь по предварительной записи, а мужиков - так, в порядке живой очереди.

Со стороны все это напоминало мучения у парадного подъезда времен СССР. Как будто пылесосы привезли. Или вареную колбасу.

Кто-то даже предложил записывать шариковой ручкой номера на запястье. Но идею не поддержали.

Из парадных дверей «Города красоты» то и дело выходили люди со счастливыми лицами. Один из них, худощавый смуглый мужичок лет 50-ти, признался во всеуслышание, что теперь может смело идти домой. Потому как утром жена сказала, «если не оболванишься, можешь не возвращаться».

Молоденькая сотрудница парикмахерской каждую минуту просила посетителей соблюдать дистанцию полтора метра. Но куда там. Сидели, облепив крыльцо, чуть ли не на коленях друг у друга. Три мужских мастера и пять женских явно не успевали. К обеду у подножия «Города красоты» сидело уже 64 человека. У кого-то не выдерживали нервы. В косматых рядах раздавались крики и лихорадочный смех.

Рядом, справа, винный супермаркет - и некоторые, не дождавшись стрижки, шли именно туда.Фото: Павел КЛОКОВ

Усугубляла всё это дело нечеловеческая 28-градусная жара. Мужики вытирали пот со лба краем футболки. Женщины сняли защитные маски и использовали их в качестве веера. Про дистанцию уже и думать забыли. О перчатках тем более.

Из старенькой «Реношки», припарковавшейся в двадцати метрах от цирюльни, вышел дядя, похожий на домовенка Кузю. И робко спросил:

- А это что, все на стрижку?

- А по нам что, не видно? - попытался отшутиться какой-то лохмач, но получилось грубовато.

Кузя покачал головой и уверенно вернулся к машине.

Рядом с «Городом красоты» примостился винный супермаркет. Двое из многострадальной очереди заверили, что вернутся. И прошмыгнули в него. Затем вышли с пакетом и растворились в столичных дворах.

ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ДОЛЬШЕ

Удивительно. Стоит открыть навигатор в телефоне и ввести в поисковике «парикмахерская», как тут же посыплются названия: «Тиара», «Стричь да брить», «Ирида», «Счастье», «Black Foxy», «У Алисы» и многие другие. Почему же именно возле «Города красоты» возник такой ажиотаж?

Ответ во всех заведениях оказался одним и тем же:

- Там гораздо дешевле - в два, в три, а то и в четыре раза, - рассказал мне администратор одного из барбершопов. - Мы и до пандемии работали только по предварительной записи. А там живая очередь. Пришел когда вздумается и подстригся. Вот все и понадеялись.

В общем, если хочется дешево, придется подождать. В «Город красоты» и так всегда была очередь. Потому что район густо заселен. Вокруг сплошные многоэтажки. А тут еще первый день амнистии. То есть отмены карантина. Извините.

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