2020-06-10T14:34:05+03:00
Общество

В Москве запустили одновременно 600 фонтанов

Сезон сместился на полтора месяца в связи с распространением коронавируса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Последние годы все большее распространение получают «сухие» фонтаны – без чаш и огражденийПоследние годы все большее распространение получают «сухие» фонтаны – без чаш и огражденийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Традиционно сезон фонтанов начинается в конце апреля, но в этом году его отложили из-за распространения коронавируса. Сами чаши фонтанов расконсервировали заранее, промыли и очистили внутреннее оборудование. Официальный запуск состоялся 10 июня в Парке Победы, куда приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето, и к москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения, и сегодня все 600 московских фонтанов снова заработали, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города присутствовал при запуске фонтанного комплекса «Годы войны», который был установлен в день 50-й годовщины Победы. В городе одновременно включили фонтаны в Парке Горького, на ВДНХ, в Александровском саду и во всех парках, скверах. Всего 600 объектов: 349 фонтанов эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 – коммерческие структуры (рестораны, торгово-развлекательные комплексы).

- Проведена большая работа: каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску, — рассказал ранее Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Помимо традиционных фонтанов в Москве работают еще и плавающие в Водоотводном канале, а также 4 светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом, на Манежной площади.

Последние годы все большее распространение получают «сухие» фонтаны – без чаш и ограждений – на Биржевой площади, Крымской набережной и в других местах.

В этом сезоне фонтаны будут, как в прошлые годы, радовать москвичей до 1 октября. Не исключено, что в случае теплой погоды работа фонтанов может быть продлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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