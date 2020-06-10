Все шезлонги заняты: жители Москвы заполонили столичные пляжи, хотя их официально еще не открыли

Как говорится, все совпало. Во-первых, отменили режим самоизоляции. Во-вторых, в Москву пришла жарища. В-третьих, народ уже изнемог в четырех стенах. Ему хочется движухи, прогулок под липами, каких-то активностей в виде велосипеда или волейбола. А на пляжах все это легко совместить.

Вот и ринулись к столичным водоемам. Хотя официального открытия купального сезона еще не было. В прошлом году пляжи уже десять дней работали по семи адресам («Левобережный», «Серебряный Бор - 2», зона отдыха «Мещерское», озеро Черное, «Серебряный Бор - 3», «Тропарево» и озеро Школьное). Но и обстоятельства были другие.

Знаки «Купаться запрещено» никого не смущают. На улице плюс двадцать восемь!Фото: Павел КЛОКОВ

В этом году все проверки Роспотребнадзора и МЧС должны сделать до 1 июля. После чего места отдыха можно открывать. При этом, как говорят в Госдуме, местные власти вправе сделать это досрочно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Что касается Москвы, то ждать официального открытия пляжей, видимо, нужно не раньше 23 июня. Потому как накануне мэр столицы объявил, что именно в этот день планируется снять последние ограничения, связанные с общественной инфраструктурой (качели, горки, спортивные площадки и тренажеры, бассейны, буфеты - без чего обустроенный пляж трудно себе представить).

В первый день снятия ограничений по коронавирусу, 8 июня, в Строгинской пойме яблоку негде было упасть.Фото: Иван МАКЕЕВ

МАУГЛИ НЫРЯЕТ, ДЕВУШКИ - ДЕМОНСТРИРУЮТ ФОРМЫ

В спальном квартале Строгино каждый знает, где охладиться от июньской жары. Всего несколько минут пешком - и вот он пляж.

В первый день снятия ограничений по коронавирусу, 8 июня, в Строгинской пойме яблоку негде было упасть. На песочке, траве и специальных деревянных подиумах солнечные ванны принимали несколько сотен местных жителей.

Солнечные ванны на деревянных подиумах напоминают показ мод.Фото: Иван МАКЕЕВ

На берегу тут и там таблички: «Купаться запрещено».

Но внимания на них никто не обращает.

- Как водичка? - спрашиваю у парня, который, судя по кубикам на животе завсегдатай спортзалов.

- Отличная! Еще не прогрелась, правда. Так что в жару отлично охлаждает.

Парень представился Сергеем и, указав на свой дом через дорогу от пляжа, сообщил, что купается уже третий день подряд.

- И что, полиция не штрафует? Сезон-то еще не открыт?

- Ни одного полицейского я тут не видел. Впрочем, и коммунальщиков тоже. Траву не косят. Мусор не убирают.

Его, кстати, целые горы. Бутылки и банки из-под пива всех сортов, пакетики от чипсов, окурки - стандартный пляжный набор. По соседству с кучками мусора на берегу играют дети.

- Моему Маугли очень нравится плавать, - так женщина шутливо назвала своего двухлетнего малыша с кудрявыми по плечи черными волосами. - Мы тут уже четыре часа отдыхаем. Даже дневной сон пропустили.

Мальчуган и, правда, похож на персонажа из книги Киплинга.

А солнечные ванны на деревянных подиумах напоминают показ мод. В купальниках и просто в нижнем белье здесь отдыхают стройные девушки. Красотки мажут друг другу спины солнцезащитным кремом. Сами понимаете, противоковидных масок и перчаток ни у кого нет.

Купальный сезон официально еще не открыт, а, значит, и спасателей на пляжах нет.Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот в дикой части пляжа, на нескошенной траве, отдыхают старожилы Строгино. На цветастых пледах сидят пожилые дамочки в шляпках и жуют помидоры.

- Мы ходим сюда уже десять лет, - рассказали они. - Как только солнечные деньки начались, сразу открыли купальный сезон. Коронавирус этот уже надоел. Мы купаться хотим и загорать. А если попробуют оштрафовать, мы им покажем свои пенсионные удостоверения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Купальный сезон официально еще не открыт, а, значит, и спасателей на пляжах нет.

Днем 7 июня десятилетний мальчуган плавал вместе с бабушкой в Терлецком пруду, что на востоке Москвы. Ребенок заплыл на большую глубину и начал тонуть. Женщина оказалась далеко от внука и помочь не могла. Но, к счастью, в этот момент мимо проплывали спасатели на лодке. Они вытащили мальчика на берег и вызвали скорую. Тот нахлебался воды и сильно испугался, но теперь его здоровью ничего не угрожает.

«МЫ, РУССКИЕ, НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ»

А теперь станция метро «Теплый Стан». И 388-я маршрутка, напоминающая духовку. Доезжаешь на ней до пляжа «Тропарево», размякнув как прошлогодняя картофелина. Вываливаешься на улицу и бредешь до Теплостанского пруда. Навстречу тебе босоногие ребятишки, их пузатенькие родители, велосипедисты, скейтеры, пенсионеры с собачками. Многие уже успели сгореть на солнце.

Ну и маски на пляже никто не носит, потому как глупо получится - лоб будет загорелый, а нижняя часть лица нет.Фото: Павел КЛОКОВ

Такие слова как «маска», «перчатки», «дистанция» звучат здесь диковато и неправдоподобно. Всё равно что задвигать туземцам о пользе чтения.

«Яндекс.Карты» четко показывают, что пляж закрыт. Но на деле жизнь кипит и плещется через край.

И, кажется, не надо ни проката электросамокатов, который не работает, ни кафешек с мороженым, ни лодок с катамаранами. Пивко приносят свое, бутерброды тоже.

Невольно вспоминается фильм «Город Зеро», в котором сюжет построен на абсурде. Всего час назад по телевизору показывали очередной стационар с ковидниками, красную зону, потом следом Италию с фотографиями жертв, Бразилию, Испанию, и снова Москва... За кадром молотит тревожная музыка. И сердце твое тоже... Крупный план лица пациента... Руки... Иголка в вене…

А тут на бережочке кусок докторской колбасы хрясть на булку! И в рот. Мимо мужик проходит - только что из пруда. Вещи ваши перешагивает. Слева мужичок кашляет. Да так увлеченно, со знанием дела. Молодежь в карты рубится, включив на телефоне группу «Ленинград». Мат никого не смущает. Бабульки плавают, улыбаясь. Двое пацанят зарыли папу в песок. Тот не противится и каждые пять минут стонет:

- Пива!..

Затем отпивает пенного напитка и довольно фыркает.

Какая-то параллельная реальность. Начинаешь с кем-нибудь беседовать, отвечают одно и то же:

- В магазине гораздо больше шансов заразиться, чем здесь. Там берешься за товары, касаешься товарной ленты, жмешь на кнопки терминала оплаты. Да и вообще мы, русские, ничего не боимся. Дома сидеть сил нет.

Медики и спасатели на берегу не дежурят, потому как официально пляжи никто не открывал. Полиции тоже нет. Как и охраны.

Есть только счастливые люди. Много счастливых людей.

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