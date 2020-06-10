Экспорт через порты России в руках Государственной думы

10 июня железнодорожники приступили к демонтажу моста через реку Кола в Мурманской области, обрушившегося 1 июня в результате паводка. С тех пор «Фосагро», «Еврохим» и другие крупные клиенты Мурманского порта вынуждены были перенаправить свои грузы в порты Прибалтики. РЖД уже согласовали новые экспортные направления, чтобы не остановить работу крупных предприятий, хотя, если бы не законодательные ограничения, Россия могла бы и в нынешней ситуации форс-мажора развивать собственные порты.

КУСАЮТ РУКУ С КОТОРОЙ КОРМЯТСЯ

Напомним, балтийские республики долгое время жили за счет перевалки российских товаров и сырья из СНГ на рынки западных стран. Например, для Латвии доход от транзита российских грузов достигал в 600 млн долларов в год. Сумма внушительная! Но после череды скандалов на почве притеснения русскоязычного населения руководство России призадумалось: зачем экономически и политически зависеть от стран, которые демонстрируют недружественное и нестабильное к ней отношение, ведут санкционную политику?.. После чего власти начали развивать порты на северо-западе нашей страны, создавать рабочие места для своих граждан.

Так, Указ Президента России от 7 мая 2018 года прямо ставит задачу по переориентации к 2022 году российских внешнеторговых грузов из портов сопредельных государств в морские порты России. Также стоит задача к 2024 году увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов, в частности химической промышленности – до 34 млрд долларов.

Проблема лишь в том, что нормативная база не поспевает за развитием экономики. Для развития терминалов и строительства складов для хранения удобрений на территориях морских портов с 2018 года ведется работа по снятию запрета на размещение специализированных хранилищ в водоохранной зоне (для моря составляет 500 метров). Подобных запретов нет ни в одной стране, да и в России данные ограничения появились лишь 7 лет назад на волне большого пакета вводимых ограничительных мер, часть которых позднее была отменена. Без принятия вышеуказанного законопроекта не могут быть реализованы проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке минеральных удобрений в морских портах Мурманска, Усть-Луги и Туапсе.

Эксперты отмечают, что терминалы будут суперсовременными, мощными, построенными по последнему слову техники и с соблюдениями всех мер экологической безопасности. Без этого Главгосэкспертиза просто не выдаст разрешение на подобное строительство. Но даже такие сооружения пока находятся вне закона.

«ВАЖНО ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА»

В настоящее время законопроект об изменении норм хранения грузов на территориях морских портов в непосредственной близости от береговой линии находится в Госдуме. Председатель Комитета по транспорту Евгений Москвичев справедливо считает его приоритетом для выполнения положений Указа Президента о переводе экспорта из Прибалтики в Россию. Тем более после событий в Мурманской области. Документ может быть рассмотрен Госдумой уже на следующей неделе.

«Новые хранилища можно будет строить после получения государственной экологической экспертизы вне границ прибрежной защитной полосы портов (от 30 до 50 м.), - отмечает «Парламентская газета». - Речь в проекте идет именно о минеральных удобрениях, а не пестицидах. Сейчас производители удобрений осуществляют перевалку через порты сопредельных государств, имеющиеся мощности загружены, а вводимые в эксплуатацию новые производства требуют новых портовых терминалов для отгрузки, а если принять закон, это можно будет делать на территории России, что необходимо для наращивания экспорта».

Согласно законопроекту, проектная документация хранилищ должна будет пройти экологическую экспертизу, а хранить удобрения в границах водоохранных зон можно будет только в хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов.

«В кабмине обратили внимание, что законопроект не представляет опасности для экологии. На территориях портов запасы удобрений накапливаются в крытых складах, после подхода судна к терминалу их перегружают в трюмы судна с использованием закрытых конвейерных лент и специальной погрузочной машины», - сообщает «Парламентская газета».

Как видим, речь идет о высокотехнологичном производстве. А в условиях выхода из пандемии коронавируса, когда многие люди потеряли работу, принятие подобного законопроекта даст импульс экспортному потенциалу России и ее экономике в целом.