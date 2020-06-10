2020-06-10T21:35:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Воробьев: «Хотим открыть торговые центры и летние веранды перед выходными»

Губернатор Московской области рассказал, что сейчас ведется подготовка к открытию
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Губернатор Московской области заявил и о скором открытии торговых центров и летних веранд. Фото: Антон ЧерновГубернатор Московской области заявил и о скором открытии торговых центров и летних веранд. Фото: Антон Чернов
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В Подмосковье стабилизируется обстановка с коронавирусной инфекцией. Число вылечившихся пациентов после Covid-19 начало превышать число госпитализаций. На этом фоне власти региона постепенно раскрывают отрасли экономики, открыли парки, парикмахерские. Приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи, которую на время введенных ограничений пришлось приостановить. Власти города возобновляют хозяйственную деятельность, в частности ремонты подъездов, ям на дорогах и выполнять благоустройство.

А теперь губернатор Московской области заявил и о скором открытии торговых центров и летних веранд. Это могут сделать уже ко Дню России, который отмечается 12 июня.

- Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в Москве с 1 июня открыли торговые центры, а с 9 июня возобновили работу салоны красоты и фотоателье. Летние веранды в столице откроют с 16 июня, а стационарные рестораны и кафе планируют открыть с 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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