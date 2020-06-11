Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 11 июня 2020: 1436 человек заболели за сутки

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные по заболевшим в Москве на 11 июня 2020 года – 1436 человек. Для сравнения вчера выявили 1195 человека с COVID 2019.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8779 в 84 регионах. Число заболевших в Москве - 1436, в Московской области – 724 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Всего за период пандемии в Москве заболели коронавирусом 201 221 человек, из них лечение полностью прошли уже 115 769 человек (57,53%).

- За прошедшие сутки в столице выздоровели еще 2236 пациентов, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что вылечившиеся москвичи от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы.

- У донора не должно быть хронических заболеваний. Важно иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, - говорят в Департаменте здравоохранения Москвы.

Также москвичей, которые выздоровели от коронавируса, призывают стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID 2019 на дому.

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