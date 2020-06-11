Интернет-магазин «Слата» выходит на новый уровень

В период самоизоляции люди стали совершать больше покупок в режиме онлайн. В том числе это касается и продуктов. Жители Иркутска только за одну неделю, с 30 марта по 5 апреля, оставили в интернет-магазине «Слата» свыше 3000 заявок. При этом до всех этих событий такое же количество заказов поступало за месяц. По мере продления режима ограничений заявки продолжали расти - каждую неделю на 1500 - 1600. Это послужило мощным толчком к развитию. В короткие сроки региональный ритейлер перестроил систему online-продаж и открыл новые подразделения интернет-магазина в Ангарске, Братске и Шелехове. Таким образом, сейчас онлайн-покупки в «Слате» доступны жителям четырех городов Иркутской области.

- В первую неделю апреля на базе двух иркутских супермаркетов мы открыли dark store - магазины-склады, где собирают заказы по заявкам, оставленным на shop.slata.ru, - отметил директор IT департамента ГК «Слата» Константин Хлебас. - Также мы увеличили количество сборщиков и курьеров, что позволило сократить время обработки заказов. В эту же неделю мы оперативно открыли новые подразделения в городах региона. Так, всего за каких-то семь дней сектор online-продаж группы компаний «Слата» вырос до пяти торговых точек, готовых ежедневно обрабатывать до 400 заказов.

В апреле уровень товарооборота «Слаты» в сфере онлайн-продаж вырос в три раза по сравнению с февралем, и в два раза по отношению к марту. Были особенности и в наполнении интернет-корзин. Если в марте покупатели активно приобретали в супермаркетах товары длительного хранения, то потом, совершая интернет-покупки, они все чаще отправляли в корзину fresh-продукцию - фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, полуфабрикаты, кондитерские изделия. Предложение «За самым свежим - в интернет-магазин «Слата» хотят продолжить. Совершать покупки, не выходя из дома, вошло в тренд. Сейчас в интернет-магазине доступны специальные акции, скоро появятся предложения от местных фермеров.

Также рост количества интернет-заказов послужил поводом для обновления сайта. Сегодня он работает без сбоев. Плюс ко всему ожидается запуск мобильного приложения.

- Чтобы покупателям было удобно и комфортно совершать покупки в интернет-магазине, мы создаем современный и понятный интерфейс. В июле на сайте появится много нового. Например, «Личный кабинет» покупателя, где можно будет отследить заказ, повторить его при желании, сформировать список избранных покупок. Сегодня ассортимент интернет-магазина включает 3000 наиболее востребованных товаров. Мы планируем расширять матрицу, дополнять ее специальными предложениями и товарами от местных производителей, - рассказала директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова.

Что касается сроков доставки заказов, то и здесь «Слате» удалось быстро перестроиться на оперативный режим работы. Сейчас в черте города курьер привозит покупки в течение 1 - 2 часов. Такого результата удалось добиться благодаря совершенствованию системы сбора заказов - теперь на этот процесс уходит всего от 8 до 15 минут.

Кстати, «Слата» доставляет продукты и за город. С наступлением дачного сезона это особенно актуально. Какие территории входят в зону доставки и будет ли она бесплатна, можно узнать на сайте в разделе «О службе доставки».