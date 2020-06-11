У москвички требуют выкуп за сбежавшего кота

В непростом деле предстоит разобраться полицейским из Южного Бутово. Заявление написала местная жительница Елена. Она уверяет, что неизвестная требует у нее деньги за домашнего любимца — кота. Тот убежал еще 26 мая: вышел погулять через окно, но так и не вернулся. По словам хозяйки, подышать воздухом на улицу он выбирался часто — живут они на первом этаже.

Несколько недель котика искали своими силами: постили объявления в соцсетях, обходили дворы, но тщетно. Семья надеялась на лучшее: пушистый котяра по кличке Джексон очень доверчив и легко давался в чужие руки. Вдруг кто добрый подобрал животное.

8 июня дочкам Елены, которые рассылали объявление по соцсетями, написала незнакомка.

— Неизвестная сообщила, что нашла кота, но не отдаст его. Потребовала 20 тысяч рублей, объясняя это тем, что именно столько она потратила на лечение больного животного, — сообщил kp.ru источник в МВД.

Платить выкуп семья Елены отказалась. Уверяют, что кот был здоровый. А если с ним что-то произошло, то они сначала хотели бы увидеть его и получить все чеки. Но вымогательница больше не выходит на связь. В полиции пока ведут проверку. Не исключено, что Джекс так и не был найден, а это аферисты пытаются заработать на семейной трагедии.