2020-06-11T16:46:02+03:00
Происшествия

В Москве таксист протаранил автоинспектора на мотоцикле

Полицейский летел на красный сигнал светофора, он госпитализирован в тяжелом состоянии [ВИДЕО]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На место аварии уже выехали следователиНа место аварии уже выехали следователи
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Жуткую аварию, которая произошла в Москве на улице Мосфильмовской днем в четверг, 11 июня, сняли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все произошло на регулиремом перекрёстке. При повороте налево таксист протаранил служебный полицейский мотоцикл, который летел на красный сигнал светофора. Судя по видео, скорость была не менее 80 километров в час.

От сильнейшего удара байкера в форме отбросило на несколько метров. Сотрудник ГИБДД с места аварии был госпитализирован.

- У водителя мотоцикла повреждения тяжелой степени тяжести. На месте находится Дорожный патруль и сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

По предварительным данным, в столкновении виноват сотрудник полиции. Однако официально в ГИБДД это пока не комментируют.

Водитель такси тоже получил травмы, но от госпитализации отказался. На место аварии уже выехали следователи.

Авария с участием мотоциклиста на Мосфильмовской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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