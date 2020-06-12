Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 12 июня 2020: 1714 человек заболели за сутки

В оперативном штабе опубликовали новые данные по заболевшим в Москве на 12 июня – 1714 человек (для сравнения, еще вчера выявили 1436 человека с COVID 2019).

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8987 в 85 регионах. Число заболевших в Москве - 1714, в Московской области – 730 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

За период пандемии в Москве заболели коронавирусом 202 935 человек, из них московские врачи вылечили уже более 118 тысяч человек.

- За прошедшие сутки выздоровели еще 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве уже сделано более 165 тысяч исследований на наличие антител.

- Иммунитет к коронавирусу формируется у 17,4% москвичей. Доля болеющих москвичей снижается с 3,9% до 3,6% (по данным ИХЛА-тестирования). После пандемии Москва готова сохранить круглосуточную КТ и МРТ-диагностику на базе поликлиник, - сообщила Анастасия Ракова.

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