2020-06-12T14:18:43+03:00
Общество

Как продлить проездные билеты после отмены пропускного режима в Москве

Наш корреспондент рассказывает, как после отмены пропускного режима продлить проездной билет на карте "Тройка" в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня — проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный периодЕсли совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня — проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный периодФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Москвичи с 12 июня могут продлить проездные билеты, если не пользовались общественным транспортом из-за временных ограничений. Для этого нужно обратиться в кассы метрополитена или киоски "Мосгортранса". Сделать это можно в любое время.

Иду в первый же день в метро, ожидая очереди на кассах. Но ничего подобного. В кассе прошу продлить мой безлимитный проездной, срок действия которого был, по-моему, до 19 апреля.

- Можно продлить проездной? Какие нужны для этого подтверждения? - спрашиваю.

- Давайте вашу карту. Сейчас посмотрим, - говорит кассир.

Через минуту кассир сказала, что мой проездной действительно можно продлить с 12 июня по 2 июля.

Продлить проездной получилось благодаря тому, что в период с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. А я и, правда, выезжала по работе всего несколько раз, использовав максимум 10 поездок.

- Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже (даже осенью), - говорят в Департаменте транспорта Москвы.

Конкретно

Кому продлят проездные?

- пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок,

- если количество поездок было превышено 22, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок, услуга также будет оказана.

Как будут продлеваться проездные?

- количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более 8 поездок в указанный период.

- если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня — проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период,

Минимальный период продления в любом из случаев — 5 дней.

КСТАТИ

Купить билеты у водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по Госконтракту) по-прежнему нельзя, в связи с эпидемией коронавируса в столице.

КСТАТИ

Возвращаемся на работу: самые опасные места офиса, можно ли остаться на удаленке и должен ли начальник дать бесплатные маски

Врач, психолог и юрист рассказывают о нюансах возвращения на работу после снятия самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей
Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
Швыдкой: Онлайн-формат позволит провести голосование 1 июля без риска для здоровья граждан
Собянин: Московские врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
Количество парковок в Москве летом увеличится
Еще в 25 столичных поликлиниках начнут ремонт до конца июня
Северо-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году
В Гидрометцентре предупредили москвичей о резкой смене погоды
Москвичей ожидает гроза с градом и сильным ветром
Во всех соцучреждениях Подмосковья проведут тесты на коронавирус
В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования
Москвичам дали возможность самим предложить, как лучше обстроить велопрокат
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 июня 2020 года достигло почти 45 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
В Госдуме прокомментировали отмену самоизоляции и пропусков в Москве
В Совфеде одобрили снятия режима самоизоляции в Москве
Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня
Не приезжавшая на дачу 5 лет москвичка нашла на участке склад оружия