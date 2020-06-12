Как продлить проездные билеты после отмены пропускного режима в Москве

Москвичи с 12 июня могут продлить проездные билеты, если не пользовались общественным транспортом из-за временных ограничений. Для этого нужно обратиться в кассы метрополитена или киоски "Мосгортранса". Сделать это можно в любое время.

Иду в первый же день в метро, ожидая очереди на кассах. Но ничего подобного. В кассе прошу продлить мой безлимитный проездной, срок действия которого был, по-моему, до 19 апреля.

- Можно продлить проездной? Какие нужны для этого подтверждения? - спрашиваю.

- Давайте вашу карту. Сейчас посмотрим, - говорит кассир.

Через минуту кассир сказала, что мой проездной действительно можно продлить с 12 июня по 2 июля.

Продлить проездной получилось благодаря тому, что в период с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. А я и, правда, выезжала по работе всего несколько раз, использовав максимум 10 поездок.

- Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже (даже осенью), - говорят в Департаменте транспорта Москвы.

Конкретно

Кому продлят проездные?

- пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок,

- если количество поездок было превышено 22, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок, услуга также будет оказана.

Как будут продлеваться проездные?

- количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более 8 поездок в указанный период.

- если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня — проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период,

Минимальный период продления в любом из случаев — 5 дней.

КСТАТИ

Купить билеты у водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по Госконтракту) по-прежнему нельзя, в связи с эпидемией коронавируса в столице.

КСТАТИ

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