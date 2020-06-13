В электронном голосовании вброс не утаишь

Москва давно стала цифровым городом. Многие оплачивают по «электронке» коммунальные услуги, удалённо записываются на приём к врачу. Даже, сидя дома на диване, получают нужные документы. Сейчас уже и не вспомнишь, как мы раньше жили без онлайн-сервисов и цифровых услуг.

На избирательный участок тоже теперь можно не ходить. Ведь проголосовать удобнее откуда угодно. В дистанционных выборах сегодня участвует больше молодёжи, для которой жизнь онлайн в порядке вещей. Проще и тем, кто находится в отъезде или по состоянию здоровья не в силах добраться до участка.

Электронное голосование во время пандемии коронавирусной инфекции становится настоящим спасением. Зараза все ещё угрожает людям. Своё здоровье можно сохранить, изменив образ жизни под новые условия. Поэтому лучше лишний раз не ходить в оживлённые места. А онлайн-выборы тем и хороши, что для них достаточно любого устройства с доступом в интернет. Единственное условие - нужно заранее зарегистрироваться, чтобы ваш электронный бюллетень был готов вовремя. Как это сделать - см. графику.

БЛОКЧЕЙН ИСПОЛЬЗУЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Электронное голосование о поправках в Конституцию РФ пройдет с помощью технологии блокчейна. Во всем мире ее используют для прозрачности и безопасности процесса, полной анонимности избирателей. Фактически система блокчейн - это база данных из разных блоков (с английского переводится как «цепочка блоков». - Прим.).

Каждый новый блок всегда идет за блоком с предыдущим номером. Поэтому записанную сюда информацию нельзя стереть или исправить без подтверждения большинства ее участников. Данные спрятаны, словно за семью печатями. Как только в блокчейн попадет зашифрованный обезличенный бюллетень, система записывает уникальный код блока, в котором он спрятан. После голосования система формирует ключ для расшифровки бюллетеней и подсчета отданных за кандидатов голосов.

То есть человек вряд ли сможет повлиять на эту процедуру и на сами выборы.

Ещё плюс - цепочку блокчейна практически невозможно взломать. Электронные голоса считают прямо в ней. При этом любой желающий сможет следить за выборами с помощью подключения к системе через интернет. Голосование становится прозрачным. К примеру, во время выборов в Мосгордуму в 2019 году благодаря этому механизму все смогли убедиться, что ни взломов, ни вбросов голосов не случилось.

ВЫБОР КАЖДОГО БУДЕТ УЧТЕН

Сомнения в прозрачности, анонимности и защищенности данных электронного голосования окончательно развеются, если внимательнее взглянуть на учёт голосов в блокчейне. Это сложный комплекс систем шифрования.

Сначала голос каждого участника выборов «закрывается» первым ключом в браузере пользователя. Как только бюллетень попадает в систему и пользователь выходит из браузера, этот ключ автоматически уничтожается. Дальше узнать, у какого избирателя был тот самый ключ, невозможно.

Второй секретный ключ разделяется, словно паззл, между должностными лицами организаторов голосования. До начала подсчета голосов никто не может его собрать и расшифровать голоса избирателей.

От вбросов защищает и запись конкретного человека в реестре избирателей. Его составляют в блокчейне до голосования из заявок от пользователей московского или федерального портала услуг. В выборах могут участвовать только те, кто указан в этом реестре. Все изменения видны, как на ладони, поскольку записываются в этой сети и легко проверяются. Если член комиссии заподозрит неладное, он может связаться с любым избирателем и уточнить запись в реестре.

АНОНИМНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Каждого избирателя проверяют на входе в личный кабинет на порталах федеральных или московских услуг. Затем ему выдадут анонимный электронный бюллетень. В онлайн-голосовании, как и в обычном, нужно поставить знак напротив выбранного пункта. При этом электронный бюллетень находится только на экране пользователя. Тайну голосования гарантирует также и то, что заполненный бюллетень не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. На устройстве избирателя шифруется его выбор. Этот секретный код шифрования невозможно взломать за все время голосования.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто защитит от утечки информации?

Все данные граждан на mos.ru и gosuslugi.ru защищаются не только службами информационной безопасности правительства Москвы и Минкомсвязи России, но и ФСБ России и МВД России. До сих пор ни разу не регистрировались утечки какой-либо информации из правительственной базы данных. Все сообщения об этом не были подтверждены доказательно.

3 простых шага для онлайн-избирателя

1. Записываемся.

До 14.00 21 июня заявку на участие в электронном голосовании о поправках в Конституцию можно подать через личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Важно! Для этого нужна:

- постоянная регистрация в Москве;

- возраст от 18 лет;

- гражданство России.

2. Получаем подтверждение.

За день до начала голосования 24 июня извещение об одобрении заявки придёт в личный кабинет, на электронную почту и в смс.

Данные порталов mos.ru или gosuslugi.ru сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы». А сервис «Мобильный избиратель» позволяет желающим записываться на голосование онлайн.

3. Голосуем.

С 10.00 25 июня по 19.59 30 июня:

- авторизуйтесь на портале 2020og.ru;

- получите электронный бюллетень;

- сделайте свой выбор;

- нажмите «Проголосовать».

ВНИМАНИЕ!

Доступ к электронному голосованию невозможно получить, если у вас указаны неверные данные. Поэтому в личном кабинете на mos.ru обязательно заполните эту информацию:

- фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта;

- СНИЛС (для участия в выборах он должен быть подтверждён. При наведении курсором на номер вы увидите сообщение «Информация проверена»);

- номер мобильного телефона;

- адрес постоянной регистрации в Москве.

Информацию проверят на соответствие с государственной автоматизированной системой «Выборы» (база данных участников голосования).

НА ЗАМЕТКУ

«Горячая линия» - 8-800-222-55-52.

Служба поддержки - info@2020og.ru.

Подробнее о голосовании по поправкам в Конституцию РФ - на mos.ru.