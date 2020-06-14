«Выбросили какую-то дрянь»: В подмосковной речке Поля обнаружили гигантское масляное пятно

Поля - это речушка в Подмосковье, правый приток Клязьмы, имеющий длину 92 км. Накануне дачники, чьи участки находятся недалеко от этого водоема и города Шатуры, а также местные жители подняли тревогу.

- На поверхности воды плавает громадное пятно неизвестного происхождения, - рассказал «КП» один из них. - Нефтепродуктом вроде не пахнет, но касаться такой бяки неохота. Выбросили какую-то дрянь. При этом ниже по течению мужики рыбу ловят.

Вызвали МЧС. На место также прибыли экологи-активисты, чтобы вести общественный контроль. И представители Минэкологии Московской области.

Пятно растянулось на несколько км в районе деревни Красные Ворота.

Официальные органы провели исследование воздуха - чисто. Взяли забор проб воды - результаты пока неизвестны.

Пятно растянулось на несколько км в районе деревни Красные Ворота.Фото: СОЦСЕТИ

- По последней информации, которую нам сообщил «Водоканал», на указанном участке реки произошел выброс мыльного раствора, - рассказали «КП» в областном управлении МЧС. - В настоящий момент решается, что с ним делать. Предпринимать меры по удалению или, если вреда нет, предоставить веществу раствориться самостоятельно.

Тем не менее, местные власти убедительно просят не использовать пока воду из реки Поля в каких бы то ни было целях. Даже технических.