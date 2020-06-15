Психология русской игры: роман Достоевского и повесть Потемкина

Сергей КЛЮЧНИКОВ, кандидат философских наук:

- Когда я приступал к чтению книг прозаика Александра Потемкина, то настраивался на чисто литературное чтение. Но в процессе погружения в творческий мир писателя я все больше убеждался, что передо мной не просто литературные произведения, романы и повести (при всей их художественной самодостаточности), но целое мировоззрение, некая философская система, о которой было бы интересно поговорить отдельно. Особенно остро это ощущение у меня проявилось при чтении его повести «Игрок», которая, осознает это автор или нет, входит в контекст мировой литературы (художественной, философской и научной) о природе игры. Проблемы, поднятые в «Игроке», имеет смысл изучать научно.

«ЧАРОДЕЙ МАНИПУЛЯЦИЙ»

Достоевский в свое время писал об игре как об аддикции в ее классическом проявлении. Психиатры и психотерапевты всего мира изучают развитие этой болезни по Достоевскому, на себе испытавшем все прелести развития игровой зависимости. Зависимость побеждает человека, и он постепенно деградирует, утрачивая способность к высшим чувствам, к любви, труду, духовным исканиям.

Но главный герой повести Потемкина авантюрист Юрий Алтынов отнюдь не является лудоманом. Конечно, он обожает острые ощущения и в какой-то степени зависит от них, о чем говорят его собственные признания: «Я не свободен! Я раб! Я - вассал! Я - узник игровой страсти! Я - вампир азарта!» Но эти слова, скорее всего, некое кокетство перед своей невестой, которую он соблазняет перспективой стать его женой на сто дней.

Более правдив он, когда называет себя «магом» и «чародеем манипуляций». Герой Достоевского в финале романа только мечтает о хладнокровии и говорит о необходимости выдерживать характер, чему еще предстоит научиться, но Алтынов у Потемкина уже умеет это и, безусловно, является магистром азартных игр. Он принимает решения с огромной быстротой в полном соответствии с законами информационного общества, в котором живет. Игры, в которые приходится играть Алтынову, на несколько порядков сложнее игры в рулетку, причем правила для этих игр придумывает сам герой в отличие от чужих игр, играть в которые обречены герои Достоевского. Потемкин сам сжимает время жизни героя, помещая его в скоростной поезд и сокращая длительность действий до одного дня. У Достоевского, как мы помним, время весьма динамического романа растянуто на несколько месяцев.

Следует подчеркнуть, что оба автора глубоко знают тот предмет, который изображают. Достоевский сам много лет проходил через ад рулетки, пока в конце концов не вырвался из удушающих объятий аддикции. Потемкин в силу своего журналистского опыта великолепно знает все виды афер, которые существовали в стране, и даже виды карточных игр и фокусов. Если ему для художественных целей приходится описывать мир бизнеса и богатства, то он никогда не любуется им и не прокалывается на деталях. Но, помимо этого, Потемкин - настоящий социальный психолог, глубокий и тонкий исследователь граней и полюсов русского характера. Он показывает, что произошло с этим характером за последние десятилетия, используя при этом сатиру, гротеск, гиперболу и прочие художественные методы и приемы. Ему удалось заглянуть в «черный ящик» современной русской психики и облечь увиденное в яркие образы. Удивительно, что мимо такого богатого материала прошли многие мои коллеги, психологи и психотерапевты, не говоря о психиатрах.

ОТМЕНА ЧЕЛОВЕКА

В центре внимания писателя, с одной стороны, высшая политическая элита, включая политиков и крупный бизнес, а с другой стороны, русский авантюрист Алтынов с его стихийно образовавшимися помощниками. Отношение писателя к российской элите, притом что среди наших политиков и представителей крупного бизнеса есть весьма достойные люди, - в целом очень критическое. Когда Потемкин в своем романе «Человек отменяется» говорит об отмене человека, то прежде всего показывает в своих текстах, как он отменяется на самом верху. Как экс-начальник департамента крупнейших налогоплательщиков налогового ведомства РФ, он хорошо знает изнанку этого класса и мог бы писать о самых разных фантастических махинациях нашей бизнес-элиты очерки с конкретными документами, что было бы не менее интересно читать. Но художественные формы, избранные писателем, помогают включить воображение и увидеть деградацию человеческого духа в его финальной стадии. Они же позволяют насладиться возмездием, которое рано или поздно настигает наиболее одиозных представителей подобной элиты. Орудием подобного возмездия становятся у писателя такие трикстеры, как Алтынов. Им можно все, как юродивым у Пушкина: ведь царь ничего не может сделать с Николкой, назвавшим его царем Иродом. Алтынов - это своего рода Юрий Деточкин нашего времени, расправляющийся именно с богатыми жуликами с помощью увлекательного квеста, быстро придуманного и реализованного прямо по ходу скоростного поезда. Важно отметить, что Алтынов наказывает через свои аферы не бедных, но именно богатых, потому что за редким исключением «все современные крупные состояния нажиты нечестным путем».

Кстати, народная традиция не видит в такой «экспроприации экспроприаторов» чего-то предосудительного. Не только потому, что представители российской элиты жулики, но и потому, что само богатство в русской традиции рассматривалось как нечто противоестественное, как правило, безнравственное и по большому счету эфемерное. Кстати, оба героя двух писателей, похоже, солидарны друг с другом в своем критическом отношении к западным способам приобретения богатства для русского человека. Герой Достоевского, оправдывая свою страсть к рулетке, отстаивает в споре с другими персонажами романа идею аморальности методичного накопления капитала, присущего европейцам, особенно протестантам. Алтынов тоже не рвется заниматься рутинными видами бизнеса, предпочитая авантюры.

Что касается его мотивация, то она, конечно, не сводится к благородным желаниям возмездия. Он во многом жулик сам и делает свои квесты, чтобы поправить свое финансовое положение и одновременно получить удовольствие от игры. Но при этом он жулик с идеологией, поскольку придерживается четких правил, суть которых в том, что нельзя обманывать бедных. Это дает ему дополнительную уверенность в правоте своих веселых начинаний.

В принципе Алтынов серьезно отличается от самоуглубленных героев Достоевского ярко выраженной экстравертностью, роднящей его с другим авантюристом отечественной литературы - Великим комбинатором. Он может по ходу отпустить какую-то мысль с претензией на философию, но по большому счету ему некогда философствовать, он активнейший деятель, игрок, манипулятор, режиссер жизненного спектакля. Сама повесть - это экшен, в каждом абзаце которого что-то происходит. Странно, что мастера киноиндустрии прошли мимо этой яркой повести.

Алтынов - это своего рода Юрий Деточкин нашего времени, расправляющийся именно с богатыми жуликами с помощью увлекательного квеста, быстро придуманного и реализованного прямо по ходу скоростного поезда.

СВОЯ РУЛЕТКА

Что является двигателем игровой активности Алтынова? Автор «Игрока» утверждает, что на этот вопрос есть единственный ответ: герой «считал себя сверхчеловеком, счастливцем и всемогущей личностью». Он склонен постоянно себе доказывать собственное превосходство над людьми и, по его собственному признанию, «момент покорения чужой воли - вот, пожалуй, моя высшая радость, пик моего блаженства». Он вовлекает в свои игры других людей, используя их усталость от жизни и эксплуатируя их стремление «выпрыгнуть, унестись, показать пятки этой российской действительности». Ради этого он готов был проявлять усилия и постоянно держать себя в руках: как пишет автор, «внутренняя строгая, буквально монастырская самодисциплина была одной из главных составляющих его успеха».

Герой Достоевского, домашний учитель Алексей Иванович, втягивается в игру четко по определенной классификации - вначале он немного выигрывает, затем идет несколько проигрышей, затем ослепительный выигрыш, который в течение нескольких месяцев бездарно просаживается. Затем наступает внутренний кризис, в процессе которого игрок понимает, что душевно «одеревенел» и уже неспособен любить, даже когда узнает, что предмет его страсти Полина, несмотря на свое демонстративно холодное поведение, все же любит его. Но иного выхода для себя, кроме перспективы играть дальше, герой не видит. Стадию зависимости от игры Алтынов проходит не как жертва, а как победитель - с упоением и хладнокровием, в то время как герой Достоевского пока только мечтает о том, что нужно выдержать характер.

У Алтынова характер игрока в новую русскую рулетку уже выработан. Если герой Достоевского играет в игру, которую придумали другие люди и в которую очень трудно победить, то Алтынов сам создает игру со своими правилами и потому побеждает. Его финальное поражение - досадная потеря денег - выглядит в этом контексте как случайность, которая не сломила его дух. Он гораздо более устойчив к самым разным переживаниям, нежели домашний учитель XIX века, и сохраняет чувство эйфории и ощущение победителя на всех стадиях своей игры.

Очевидно, что перед нами два совершенно разных игрока, играющих в разные игры. Достоевский показал человека с аддиктивным сознанием, зависимого от азартной игры, а Потемкин - авантюриста и своего рода магистра манипулятивной игры с сохранной устойчивой личностью. Понятно, что у Алтынова есть серьезные проблемы с совестью, но серьезное возмездие пока не наступило. Ведь, изымая деньги у богачей, он едва ли будет раздавать их бедным, а кутить и наслаждаться наш герой любит всеми силами своей авантюрной души!

ШОУ-КРАТИЯ

Интересно отношение авторов к нравственной стороне своей истории. Достоевский, в отличие от Толстого никогда прямых оценок этической стороне поведения героев не дававший, относится к игровой страсти школьного учителя крайне отрицательно, ведь это его личная история и бездна, из которой он с огромным трудом выбрался. А Потемкин? На первый взгляд может показаться, что он относится к этической стороне русской рулетки куда более отстраненно, а иногда даже любуется русским азартом в первозданном виде.

Если же посмотреть на эволюцию потемкинского отношения к проблеме зла в России и мире, то можно увидеть, что с годами его взгляд становится все более критичным и непримиримым. В каждой новой повести он вновь и вновь возвращается к теме отмены человека, что дает возможность назвать его не только сатириком и психологом, но и ярким моралистом.

К. Кокшенева справедливо говорит о том, что «игра - большая тема мировой культуры», что «игра учит побеждать, если ведется ради чести и славы» и что «с помощью игры можно и разоблачать пороки человечества» (см. статью «Игра и игроки»). Но хочется развить и дополнить эту мысль. Ведь есть игра и игра. Одна сплачивает людей как хорошая пьеса, превращающая актеров и зрителей в единое пространство, другая разъединяет их. Сегодняшняя «шоу-кратия» - это власть всепоглощающей игры постмодерна, все на свете превращающей либо в деньги, либо в абсурд. Политики и олигархи управляют народом не только с помощью денег и силы, но и с помощью разнообразных игр, называемых информационными технологиями. Они обманывают людей благодаря их легковерию - качеству, открывающему врата для обмана и нечестных манипулятивных игр. Причем нередко сами представители элиты тоже подпадают под действие манипуляции, что блестяще показал в своей повести Потемкин. Для того чтобы освободиться от власти разрушительной мировой Игры, правила которой придуманы другими, человек должен прозреть и перестать быть как игроком, так и добровольным потребителем вредных и пустых игр. Он должен перестать ориентироваться на «зрелища» и помнить, что ни хлебом единым жив человек. Он должен наконец стать трезвым и пробужденным деятелем, который творит реальный мир и реальную историю и устремлен к высоким духовным целям.

Победим ли мы Игру или она победит нас, убедив в том, что смысл жизни - в бесконечных потребительских играх? Народ, как и во времена Бориса Годунова, безмолвствует. Спасет ли нас просвещение, которого в нашу эпоху информационного общества нам всем катастрофически не хватает? Но как бы то ни было, все, кто понимает опасность быть раздавленным глобальной игрой, должны выйти из зоны полусна и комфорта на территорию пробуждения. Время больших и малых игр заканчивается.

Вот на такие мысли наталкивает прочтение повести писателя Александра Потемкина «Игрок», перекликающийся через века с другим «Игроком» - романом Достоевского.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр ПОТЕМКИН, доктор экономических наук, предприниматель. Бывший начальник департамента по работе с крупнейшими налогоплательщиками Федеральной налоговой службы, государственный советник налоговой службы II ранга.

Профессор Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова. Бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды». Автор 10 книг интеллектуальной прозы.