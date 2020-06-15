Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 июня 2020: заболевших за сутки

Число заболевших коронавирусом в Москве снова идет на спад. В оперативном штабе опубликовали новые данные на 15 июня – COVID 2019 в Москве выявили у 1359 человек (для сравнения, еще вчера выявили 1477 человек).

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8246 в 83 регионах. Число заболевших в Москве - 1359, в Московской области – 689 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

За период пандемии в Москве заболели коронавирусом 207 264 человек, из них московские врачи вылечили уже более 123 тысяч человек (59,46%).

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Но и, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования.

- Это необходимо для безопасности москвичей. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус, - рассказала Анастасия Ракова.

Напомним, что москвичи, выздоровевшие после COVID-19, могут стать донорами плазмы (применяется при лечении больных пациентов). Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9.00 до 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин о коронавирусе: «Май был тяжелым месяцем, в июне смертность будет ниже»

Мэр Москвы рассказал, откуда берутся тяжёлые пациенты и почему не стоит заниматься самолечением (подробности)