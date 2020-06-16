«Слата» откроет новые магазины и дискаунтеры

Мир не будет прежним. Изменения неизбежны. О том, как чувствует себя бизнес сегодня и что его ждет в будущем, обсудили на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске). Гость в студии - председатель совета директоров Группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.

Предприятия, которые занимаются торговлей продуктами и товарами первой необходимости, не отнесены к пострадавшим отраслям экономики. Их представители это признают и даже благодарят судьбу за то, что выбрали именно этот бизнес. Тем не менее то, что кому-то в сложившейся ситуации получилось заработать больше, тоже иллюзия. Падение доходов населения отражается на всех отраслях.

- У нас наблюдался наплыв покупателей, но он был волнообразным, - рассказал Вячеслав Заяц. - Когда появилась информация о пользе лимона и имбиря, спрос на эти продукты резко повысился, поставщики стали увеличивать цены, возникла необходимость дополнительной закупки этих товаров. Также был период, когда у нас скупили все запасы гречки. На самом деле доля гречки в продажах чрезвычайно мала. Сейчас, когда люди приобрели эту крупу впрок, они больше за ней не приходят. Поэтому сказать, что эти продажи принесли нам какой-то дополнительный доход, нельзя.

Вячеслав Заяц отметил, что выручка компании в целом в этот непростой период осталась прежней.

- Если человек не может пойти в ресторан или бар, то это вовсе не означает, что дома он будет употреблять вдвое большие объемы продуктов, - пояснил он. - По некоторым категориям товаров был отмечен рост продаж, по другим спад. Но наша выручка - это количество чеков, помноженное на величину среднего чека. Так вот величина чека начала повышаться, потому что люди за один раз стали покупать больше. Количество же чеков, соответственно, упало. Люди посещали магазины реже и запасались впрок. Сейчас пошла обратная тенденция: средний чек сокращается, количество посещений растет. Замечу, производная этих величин остается в тех же самых пределах.

Председатель совета директоров Группы компаний «Слата» также рассказал, что компания изменила некоторые инфраструктурные проекты. Например, пересматривается проект фабрики-кухни, потому что готовые блюда сейчас более интересны в закрытых индивидуальных упаковках, а не на развес.

Также он назвал верным и своевременным решение развивать в структуре компании сеть дискаунтеров «ХлебСоль».

- Люди вынуждены экономить. Поэтому в настоящее время данный формат востребован, он показывает лучшую устойчивость. Сегодня мы не намерены останавливать процесс развития. Планируем открыть в Иркутске новый супермаркет «Слата», а еще шесть перезапустить в концепции «Слата - два мира». Кроме того, в планах открытие 48 дискаунтеров «ХлебСоль». Половина из них появится в Забайкальском крае, остальные в основном на севере Иркутской области: в Усть-Куте, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, - сообщил Вячеслав Заяц.