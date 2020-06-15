2020-06-15T16:35:57+03:00
Общество

Избирателю обеспечили мобильность

Начался прием заявок для голосования на любом удобном участке страны или дистанционно
Павел ЧЕРНЫШОВ
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1 июля пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию России. Это очень важное событие - изменения в Основной Закон страны вносятся не каждый день, для объективности голосования необходимо, чтобы как можно больше жителей страны приняли в нем участие. В том числе и те люди, которые живут в Москве без регистрации. Для этого запущена система «Мобильный избиратель».

«Помимо голосования на участке и дистанционного голосования, будет работать система «Мобильный избиратель», которая у нас применялась на последних федеральных выборах. Подается заявление на портал госуслуг, в территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию и МФЦ, человек подает заявление и приписывается к тому участку, на котором он сможет проголосовать начиная с 25 июня и включая 1 июля», - сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы.

По его словам, избирательные участки будут работать даже в аэропортах Москвы.

«В Москве восемь участков в аэропортах, все люди, которые заранее заявились, они могут прийти начиная с 25 июля», - пояснил Юрий Ермолов.

Если человек заранее не заявился, комиссия должна узнать, голосовал он по месту жительства или нет, и если человек не голосовал, ему предоставят такое право.

Как сказал председатель МГИК, люди, которые будут выезжать на дачные участки в других регионах, смогут прикрепиться к участку, в границах которого находится их садовое товарищество.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня.

Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Не выходя из дома

1. Запись на онлайн-голосование уже открылась на порталах gosuslugi.ru и mos.ru. Услуга доступна всем жителям страны, имеющим личный кабинет в этих сервисах. Заходите в раздел «Зарегистрируйтесь для голосования онлайн» и оставляете заявку до 14.00 21 июня.

2. Оповещение о том, что заявка одобрена, поступает в личный кабинет и на электронную почту. Одновременно составляется список тех, кто выбрал вариант «Мобильный избиратель» (чтобы никто не использовал бюллетень дважды - через интернет и на избирательном участке).

3. Поставить галочку вы сможете после того, как введете код, который придет вам в СМС на номер телефона (указанный вами в личном кабинете).

4. Виртуальные урны закроются 30 июня в 20.00. Получить электронный бюллетень разрешается даже в 19.59 30 июня. У вас будет время до 20.15, чтобы выбрать графу «Да» или «Нет». Для онлайн-избирателей создана горячая линия: +7 (800) 222-55-52.

Начнется электронное голосование 25 июня в 10.00. Надо зайти под своей учетной записью на gosuslugi.ru или mos.ru и открыть страницу бюллетеня.

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