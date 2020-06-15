2020-06-15T17:15:10+03:00
Общество

Бесплатный день для посещения музеев пока отменен

С 16 июня московские музеи распахнут двери после почти трехмесячного перерыва
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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О новых правилах работы столичных музеев рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

- С учетом требований Роспотребнадзора сперва начнется работа с индивидуальными посетителями и с группами (не более пяти человек) и строго по электронным билетам.

- Перед открытием музеи будут обязаны провести тщательную уборку помещений и продезинфицировать системы вентиляции.

- Сотрудники будут работать посменно, чтобы меньше контактировать друг с другом.

- Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для этого на полу будет сделана разметка.

- Утром и в течение дня каждые три часа сотрудникам будут измерять температуру. Это же требование относится и к посетителям на входе.

- Так называемый масочно-перчаточный режим обязателен для всех. При входе в музеи будут стоять санитайзеры.

- Роспотребнадзор рекомендует установить защитные экраны для кассиров, гардеробщиков, сотрудников, выдающих аудиогиды.

- Все контактные поверхности будут обрабатываться каждые 1-2 часа.

- Среди сотрудников будут проводить исследования на коронавирус перед началом работы и каждые пятнадцать дней.

- Поскольку все еще отменены массовые мероприятия, бесплатный день для посещения музеев (третья неделя каждого месяца) пока перенесен.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что в музеях с уникальными интерьерами – там, где дезинфекция невозможна, посетителей пускать пока не будут:

«У нас есть музеи-квартиры, а есть – огромные дворцы, парковые усадьбы, - сказал Кибовский. - Мы работаем для людей и не должны допускать никаких рисков – ни для сотрудников музеев, ни для посетителей. Хотел бы сказать слова благодарности всем музейным работникам, которые приняли участие в проекте «Музейная Москва онлайн»».

ИСТОЧНИК KP.RU

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