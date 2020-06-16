Ехали в Крым: "похитителя" семилетнего мальчика в Москве нашли

Похищение семилетнего Алеши* во вторник, 16 июня, сняли камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде жилого дома на улице Маршала Картукова. На кадрах мальчик вместе с мамой выходит из подъезда. Его тут же окружают трое мужчин, один из них хватает Лешу на руки и засовывает в машину. Мама мальчика сразу позвонила в полицию. Поднялась такая шумиха, что дело возбудили аж по статье 105 УК РФ «Убийство». А спустя несколько часов ребенка нашли.

Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.Инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино.

- Лица, похитившие ребенка осуществляли движение по трассе М4 Дон и были остановлены в Липецкой области. В автомобиле находился ребенок с отцом, а также двумя мужчинами,- рассказала «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас папа мальчика и его помощники находятся в одном из отделений полиции Липецкой области

О том, что ребенка украл отец, мать мальчика отлично знала. Но, видимо, ситуация настолько тупиковая, что ей пришлось соврать полиции. Сейчас папа мальчика и его помощники находятся в одном из отделений полиции Липецкой области. Алешу в ближайшее время вернут маме. Но надолго ли?

Как удалось выяснить «КП», сына родители делят уже несколько лет. Женаты они не были, но отец вписан в свидетельство о рождении ребенка. Нам удалось пообщаться в частным детективом, который помог отцу забрать своего ребенка.

Похитители были остановлены в Липецкой области

- Мы ехали в Крым. Там живёт отец мальчика. Это не похищение, у него точно такие же права на ребенка, как и у матери, - рассказал «КП» Максим Заболотный. – Сейчас родители судятся и пытаются определить место жительства ребенка. Отец настаивает, что сын должен жить с ним, мама — против. Полтора года назад мальчик жил с отцом в Крыму. У них все было хорошо, до тех пор пока мама не обратилась к киднепперам, которые по ее заказу похитили малыша.

Тогда в полицию обращался отец мальчика. Но уголовное дело так и не возбудили. Скорее всего, не будет его и в этот раз.

Лица, похитившие ребенка осуществляли движение по трассе М4 Дон

- В том случае если местожительство ребенка не определено судом, мама и папа имеют равные права. Ни одного ни другого нельзя обвинить в похищении. Исключения, когда ребенок удерживается силой, - объяснил «КП» адвокат Николай Сучков.

По словам «похитителей», мальчик был не против отправиться к Крым с отцом. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

*Имя ребенка изменено