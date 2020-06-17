Новодевичий монастырь в Москве планируют отреставрировать до 2023 года

В столице до конца года планируют отреставрировать порядка 200 памятников. Один из них – Новодевичий монастырь - 17 июня посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова. Здесь уже много сделано, но еще предстоят работы на ближайшие три года.

- В Москве продолжают проходить масштабные реставрационные работы. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. Всего за последние годы в городе отреставрировано около 1500 объектов. Сейчас ведутся масштабные работы по реставрации Новодевичьего монастыря, видно, что они значительно продвинулись, - сказал Сергей Собянин.

Ансамбль Новодевичьего монастыря – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он основан почти 500 лет назад и является одним из наиболее известных памятников русского зодчества. Здесь расположено 36 храмов, палат, башен и других памятников (все они являются объектами культурного наследия федерального значения). Новодевичий монастырь в 2004 году был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках комплексной реставрации в 2018-2019 году удалось воссоздать исторический облик 18 памятников Новодевичьего монастыря. Среди них восемь башен – Царицынская, Напрудная, Покровская, Никольская, Швальная, Иосафовская, Чеботарная и Предтеченская. А также Палаты царевны Марии Алексеевны (1680 год), Приют Филатьевский (1871 год), Палаты царицы Евдокии Лопухиной (1687 год). Уже многое сделано, но немало еще предстоит.

- Нам удается выполнять работы, не нарушая сроки. Мы понимаем, что объекты реставрации будут служить еще долгие годы, поэтому хочется, чтобы все было качественно, но, и чтобы верующие и гости столицы могли прийти сюда помолиться, погулять. Тем более сейчас очень хорошее (теплое) время, - сказала министр культуры России Ольга Любимова.

В ближайшие три года планируется завершить реставрацию еще 18 исторических объектов ансамбля. Среди них три башни – Затрапезная, Саввинская и Сетуньская. А еще Казначейские палаты XVII-XVIII века, Покровскую церковь над Южными воротами, 1625-1677 годов, Палаты XVII века у Сетуньской башни (стрелецкая караульня) и другие объекты.

- Сейчас монастырь переживает вторую молодость. А жизнь в монастыре, как продолжалась, так и продолжается (и богослужебная тоже). Мы очень радуемся, - сказал Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московский епархии.

По словам мэра города, также важно было создать приятную среду вокруг Новодевичьего монастыря – парки, скверы, набережные, уютные жилые кварталы, чтобы москвичам здесь нравилось гулять и отдыхать.