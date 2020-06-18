Московский городской центр пульмонологии откроется на Новорублевской улице в конце 2020 года

К открытию готовится Московский городской центр пульмонологии, который находится на Новорублевской улице. Обновленное здание 18 июня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москва продолжает бороться с ковидом. Многие клиники продолжают работать, хотя практически каждую неделю мы принимаем решение о выводе из ковидной системы одну за другой. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще 3000 коечного фонда, чтобы их использовали для планового лечения пациентов, - сказал Сергей Собянин.

Параллельно в городе, по словам мэра города, ведутся работы по модернизации больниц. Речь также о строительстве новых корпусов инфекционных больниц, новых приемных отделений. Один из таких проектов – создание мощного пульмонологического центра.

- Как показала практика борьбы с ковидом, в первую очередь инфекция наносит удар по легким. Сегодняшний центр оборудован всем необходимым, по сути, он был запасным ковидным центром, но не понадобился в этих целях. Надеюсь, что через пару месяцев он будет заселяться, и начнет работу, - сказал Сергей Собянин.

Решение о создании городского центра пульмонологии принималось еще до начала пандемии. Но теперь он будет востребован еще больше, чем раньше. Три года назад для размещения центра был выбран десятиэтажный медицинский корпус в лесной зоне поселка Рублево недалеко от пересечения МКАД с Новорижским шоссе. Здесь раньше была Клиника лечения неврозов Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева, которая переехала в головное здание на Донскую улицу.

Для переоборудования здания нужно было провести комплексные ремонтные работы, включавшие прокладку инженерных сетей, установку систем медицинских газов, устройство фасадов, ремонт кровли, монтаж лифтового оборудования.

Теперь здесь разместили 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации, что позволит увеличить мощности городской пульмонологической службы более чем в 1,5 раза. В центре есть самое современное медицинское оборудование, включая КТ, УЗИ экспертного класса, реанимационные консоли. Открыть центр могли раньше, но после начала пандемии новой коронавирусной инфекции центр быстро перепрофилировали для приема пациентов с Covid-19 (но прием не начали, с 20 мая центр находился в резерве).

- В настоящее время – в связи со значительным спадом заболеваемости было принято решение возобновить подготовку нового медицинского учреждения к открытию, - уточнили в мэрии Москвы.

В новом центре будут вести прием 25 врачей-пульмонологов. Всего здесь будут трудиться 260 специалистов. На лечение сюда будут направляться пациенты, страдающие пневмонией, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и другими заболеваниями. Важнейшей задачей специалистов центра станет реабилитация и устранение долгосрочных последствий ковидной пневмонии у переболевших ею граждан.