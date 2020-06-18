Где можно погулять в Москве после самоизоляции: открывается крыша «Лужников» и «Panorama360»

Все устали сидеть дома, хочется расширить свои горизонты, куда-то сходить. А куда? Что уже открылось? «КП» узнала, куда можно сходить развлечься всей семьей. Советуем заранее ознакомиться с новыми правилами посещения музеев и мест досуга – могут понадобиться маски, перчатки, электронные билеты, предварительная бронь.

Смотровая площадка с бесплатным мороженым

Полюбоваться видами Москвы с высоты 89 этажа, съесть два-три стаканчика мороженого и сделать красивые фотографии с друзьями или семьей - смотровая площадка «Panorama360» возобновила работу.

- Мы организуем посещение согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Все гости должны быть в масках и перчатках. Все гости смогут соблюдать дистанцию в 1,5 метра и воспользоваться нашими санитайзерами, - рассказали о новых правилах в пресс-службе «Panorama360».

На смотровой площадке временно не будут проводить групповые экскурсии, но можно будет поучаствовать в 3D-квесте, где гости собирают в коллекцию небоскребы Москвы-Сити. А еще воспользоваться цифровым гидом, который покажет 33 достопримечательности столицы.

На смотровой площадке было две фишки - можно было без ограничения есть мороженое и конфеты. Сохранится ли эта традиция?

- Раньше мы показывали производство мороженого на самой высокой фабрике в мире, сейчас решили пока этого не делать, но угощать наших посетителей мороженым продолжим. Каждый стаканчик с пломбиром упакован в индивидуальную упаковку, - рассказали в пресс-службе «Panorama360». - Производство конфет временно остановили, но возобновим после окончательного снятия ограничений.

«Ресторан 360», расположенный на смотровой площадке, возобновит работу с 23 июня. Гостей ждет уникальное летнее меню. Приобрести депозит и забронировать стол можно уже сейчас.

Где: Пресненская набережная, 12. Комплекс «Москва-Сити», башня «Федерация. Восток», 89 этаж. Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Когда: с понедельника по четверг - с 10.00 до 23.00, с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 0.00.

Стоимость: взрослый билет - 1400 рублей, детский - 1000 рублей.

Все желающие с 20 июня смогут снова совершать прогулки на крышу стадиона «Лужники». Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

На крышу «Лужников»

Все желающие с 20 июня смогут снова совершать прогулки на крышу стадиона «Лужники». Сейчас, после утомительного периода самоизоляции, особенно хочется расширить свои горизонты, посмотреть на город с высоты, ощутить незабываемое чувство полета и сделать красивые фотографии.

Это будет захватывающее приключение на высоте 57 метров. Посетителям дадут страховку и разрешат пройти по крыше почти 1 км в длину. На маршруте удастся полюбоваться великолепными панорамными видами на Москва-реку с теплоходами, МГУ, Новодевичий монастырь, небоскребы «Москва-Сити», знаменитые «золотые мозги» – здание Президиума Российской академии наук и Храм Христа Спасителя.

- Мы расширили возрастной диапазон посетителей крыши «Лужников» - раньше, прогулка на высоте принадлежала к категории 16+, сейчас это 14+ (в сопровождении взрослых). Дополнена и сама программа посещения. Теперь прежде, чем увидеть с высоты Москву, посетители смогут выйти к футбольному полю Большой спортивной арены, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Одновременно в группе будет не более 10 человек. Перед подъемом на крышу каждый гость получит маску, перчатки и подшлемник. Страховочное оборудование будет обязательно продезинфицировано. При себе нужно иметь паспорт, лучше приходить в удобной одежде и обуви.

Где: улица Лужники, 24. Вход S5, сектор А4. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: с пятницы по воскресенье в 14.00, 16.00, 18.00.

Стоимость: 900 рублей.

В «Гараж» за искусством

Одним из первых в столице открылся музей «Гараж» в Парке Горького. Теперь посещение выставок возможно только по электронным билетам с фиксированным временем входа. Желательно покупать билеты заранее. Но пока ажиотажа нет.

- Посещение Музея возможно только в маске, рекомендуется носить перчатки, - рассказали в пресс-службе «Гаража».

Что сейчас можно посмотреть в музее? До 30 июля продлили инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание», до 2 августа можно посмотреть выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985», до 9 августа будет работать выставка «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» и Atelier E.B «Прохожий»».

Новые проекты тоже готовятся. В июле в музее покажут инсталляцию «Трансформер», а с 11 сентября откроется 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и инсталляция Томаса Сарасено «Движущие атмосферы».

Где: Крымский Вал, 9, строение 32. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно с 11.00 до 22.00.

Стоимость: взрослые - 500 рублей, студенты (от 18 до 25 лет) - 250 рублей, школьники (от 11 до 17 лет) - 150 рублей.

Музеи и павильоны главной выставки страны открыли свои двери для посетителей.Фото: Иван МАКЕЕВ

ВДНХ – музеи и новые маршруты

Музеи и павильоны главной выставки страны открыли свои двери для посетителей. Пока будут пускать по 10-100 гостей, в зависимости от площади здания. При этом «Москвариум» и исторический парк «Россия — моя история» не ставят ограничений по количеству посетителей, но будут следить за тем, чтобы гости придерживались 1,5-метровой дистанции.

Что нового на ВДНХ? В центре славянской письменности «Слово» в раздел «Дневники» были добавлены восемь рукописей конца XIX — начала XX века.

- Это воспоминания служащего уральского металлургического завода, дневник сельской учительницы, пережившей немецкую оккупацию, и другие мемуары, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В «Москвариуме» посетителям разрешат понаблюдать за процессом кормления акул, скатов, мурен и осьминога, а также за тренировками азиатских выдр и байкальских нерп, которые успели соскучиться по вниманию людей. Расписание кормлений и открытых тренировок можно посмотреть на сайте (https://www.moskvarium.ru/aquarium/).

Билеты во все музеи можно купить только на сайте ВДНХ (https://vdnh.ru/) или на сайтах партнеров. И только интерактивный учебно-методический центр «Нефть» сохранит продажу билетов в кассах павильона.

- Розничные магазины в павильонах и летние веранды также открылись, - сообщили на ВДНХ. – Еще мы разработали тематические маршруты, которые позволяют полюбоваться цветущими аллеями и Ландшафтным парком, увидеть все архитектурные шедевры и выбрать лучшие места для фотографий. Таких маршрутов три. Все они начинаются от арки главного входа. На сайте есть подробная карту с локациями.

Где: Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: выставка работает круглосуточно, музеи – с 11.00 до 20.00.

Стоимость: посещение выставки бесплатно, вход в музеи – платно (цены на сайте).

Куда еще можно сходить?

- Московский музей современного искусства (ММОМА). Где: Петровка, 25. Бесплатные дни посещения временно отменены,

- Музей Москвы, открылся третий корпус музея с постоянной экспозицией «История Москвы для детей и взрослых» и выставкой «Остоженка: проект в проекте», также ждет посетителей Центр Гиляровского с выставкой «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом»,

- Бахрушинский музей. Где: Бахрушина 31/12,

- Еврейский музей и Центр толерантности. Где: улица Образцова 11, стр.1А,

- Московский зоопарк. Где: Большая Грузинская улица, 1.

Кстати

Третьяковская галерея откроется с 3 июля

Откроются все экспозиции и выставки в историческом здании Галереи в Лаврушинском (Лаврушинский переулок, 10), инженерном корпусе (Лаврушинский переулок, 12), Новой Третьяковке (Крымский Вал, 10).

- В Новой Третьяковке на Крымском Валу покажем новый выставочный проект «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», - рассказали в «Третьяковской галерее».