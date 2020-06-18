2020-06-18T16:10:20+03:00
Общество

Погода в Москве 19 – 24 июня 2020: После рекордной жары станет прохладнее. Но лишь на день

У тех, кто устал от зноя, вся надежда на воскресенье. Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 19 – 24 июня 2020
Юлия СМИРНОВА
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В Москве 17 июня побит температурный рекорд, державшийся с позапрошлого века!В Москве 17 июня побит температурный рекорд, державшийся с позапрошлого века!Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве 17 июня побит температурный рекорд, державшийся с позапрошлого века! Солнце раскалило воздух до +31,1 градуса. И это выше прежнего максимума для 17 июня, +30,8 градуса. Такое пекло стояло в столице в 1892 году.

Кстати, жаркие рекорды в этот день побиты не только в Москве, но в Санкт-Петербурге, Твери и Пскове. Климатические нормы июньский зной перекрывает аж на 8 градусов.

И дальше лето-2020 намерено продолжать в том же солнечном и жарком духе. С небольшим перерывом на один прохладный день и пару грозовых ливней.

В Гидрометцентре России с “КП” поделились прогнозом – какой будет погода в Москве 19 – 24 июня 2020:

В пятницу, 19 июня, и субботу, 20 июня, жара чуть-чуть спадет и уже не дотянет до +30 градусов, будет максимум +28...+29. Синоптики обещают грозы и короткие ливни.

Воскресенье, 21 июня, станет самым прохладным днем недели, “всего” +21...+23 градуса. Это даже и похолоданием назвать нельзя, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура всего лишь вернется в рамки июньских климатических норм. Те, кто устал от зноя, поблагодарят скандинавский антициклон за короткую передышку.

На следующей неделе вернется вернется солнечная, сухая и очень погода.

В понедельник, 22 июня, до +25. Во вторник, 23 июня, +27 градусов. В среду, 24 июня, +29. И никаких дождей. Если планируете этим летом провести отпуск на даче – сейчас самое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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