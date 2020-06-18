Почему отключают горячую воду в Москве каждое лето и мне как на этом сэкономить. Инструкция «КП»

Есть такой старинный московский обычай - мыться летом без горячей воды. В семьях из поколения в поколение передаются ведра, чайники, кастрюли, тазики, водонагреватели. Особо упёртые каждое лето ходят за горячей водой к друзьям, в баню или в соседний фитнес.

Уже с 1 июля в Москве опять настанет время сохранять эти вековые традиции. Хотя в этом году пандемия коронавируса едва не лишила нас ещё и летних отключений горячей воды. Обычно-то профилактику теплосетей запускали с середины мая. Все ждали, нервно теребили график отключки, расчехляли ведра. А тут пришлось уйти в самоизоляцию и дважды переносить «отключительную» дату. В первый раз - на 1 июня. Потом окончательно по решению мэра Сергея Собянина - на 1 июля.

Теперь давайте разберемся...

1. Зачем вообще отключают?

- Это технически необходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, - объясняют в Комплексе городского хозяйства столицы. - В холода должны надежно работать все элементы сложной системы централизованного теплоснабжения - тепловые станции, магистральные и разводящие сети, центральные и индивидуальные тепловые пункты.

За лето проведут гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах теплосетей. Благодаря этому смогут найти и отремонтировать потенциально опасные участки. Кстати, в прошлом году отремонтировали более 13 тысяч таких мест.

2. А можно обойтись без этого?

Горячую воду в домах с современными прочными трубами или с альтернативным трубопроводом могут не отключать вовсе либо отключают не каждый год или всего на 1-3 дня. Если есть резервные трубы, то тепленькую пускают по ним, а основные сети в это время проверяют и ремонтируют. Жильцы даже ничего не замечают.

Но полностью отказаться от отключений горячей воды пока все же не получается. Любой, даже самой навороченной технике нужна ревизия.

3. Холодную воду ведь не вырубают!

Как раз в системе холодного водоснабжения столицы резервных труб хватает. Во время ремонта главной «нитки» холодная вода идёт в квартиры по запасным трубам. Вдобавок из-за низкой температуры такие сети портятся меньше и медленнее. Ремонтировать их приходится гораздо реже, чем коммуникации с горячей водой.

4. Когда отключат мой дом?

Дату можно узнать любым удобным способом:

- через сервис «МОЭК Онлайн» Московской объединённой энергетической компании;

- на главной странице официального портала правительства Москвы mos.ru в специальном разделе «График отключения горячей воды»;

- через мобильные приложения - «Госуслуги Москвы» в разделе «Отключение горячей воды» и «Моя Москва» в разделе «Мой дом».

Везде в поисковой строке нужно написать название улицы и номер дома. После этого появится информация с датами старта и финиша отключки.

Есть и совсем дерзкий вариант - поболтать по телефону с роботом:

- в единой справочной службе правительства Москвы - (495) 777-77-77. Между делом спросите у голосового помощника «Ну и когда отключат воду?». Он уточнит у вас адрес и назовёт дату;

- на «горячей линии» по регистрации показаний водосчетчиков - (495) 539-25-25. Называете свой код плательщика (этот набор из 10 цифр указан обычно на квитанции за «коммуналку. - Прим.) и номер квартиры. После этого робот сообщит даты отключения.

5. Что-то не нахожу свой адрес в графике...

- Если не увидели адрес своего дома в информационном сервисе на сайте МОЭК, это означает, что горячим водоснабжением и отоплением вашего дома занимается другая организация, - пояснили в Московской объединённой энергетической компании.

Проверить адрес можно дополнительно на других онлайн-площадках (см. пункт 4). Если и там вашего дома нет, то одно из двух - информация пока уточняется или воду вам вообще не отключат.

6. Сколько дней терпеть неудобства?

Горячую воду в квартирах отключают на срок до десяти дней, то есть не более 240 часов. Напомним, в домах с современными трубопроводами ремонт может уложиться в 1-3 дня. Поэтому даты отключки могут отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах.

А полностью профилактику теплосетей в Москве завершат, как и в прошлые годы, к 1 сентября.

7. Можно ли сэкономить на квартплате?

Конечно, но только на воде. При этом у вас в квартире должны стоять водосчетчики. Обычно многие жильцы открывают по привычке кран с горячей водой, даже когда ее отключили на время ремонта. Ведь из «красного» смесителя все равно течёт вода, но холодная. Полностью ее не отрубают, а просто не нагревают из-за профилактики теплообменной техники в сетях.

- При этом приборы учета как квартирные, так и общедомовые «считают» такую воду как горячую, - напомнили в Комплексе городского хозяйства. - Потом в квитанции начисления также будут указаны по цене за горячую воду.

Сравним. Сейчас кубометр холодной воды в жилых домах Москвы обходится в 40 рублей 48 копеек, а кубометр горячей воды - в 198 рублей 19 копеек. Разница заметная! К тому же с 1 июля ожидается очередное повышение квартплаты. В квитанции вернётся временно отменённый из-за коронавируса взнос на капремонт. А на остальные услуги, в том числе и на воду, планируются новые тарифы.

Поэтому чтобы во время летних отключений не платить лишнее, лучше закрыть вентиль на стояке горячей воды в своей квартире. Иначе за холодную воду, которая вообще-то дешевле, придется платить дороже - как за горячую. Кстати, иногда управляющие компании сами закрывают и открывают внутридомовые задвижки в даты отключки. Но на всякий случай и вы у себя позаботьтесь об этом.

Впрочем все сэкономленное может сожрать счёт за свет. Электроплита и бойлер воду греют, а по карману больно бьют. Но, если плита и колонка газовые, счетчика на газ у вас нет, то и в накладе не останетесь.

8. Почему бы не сделать перерасчет за тёпленькую?

Тот случай, когда на это надеяться бесполезно. По правилам горячую воду без всяких перерасчётов могут отключать не более чем на:

- 10 суток раз в год во время ежегодных профилактических работ;

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно;

- 24 часа при аварии на тупиковой магистрали.

Но перерасчет обязаны сделать, если ремонт закончился, а горячую воду не дали или пустили тонкой струйкой. Оплату за плохую услугу должны уменьшить или полностью от неё освободить.

Истраченные горячие литры можно даже оплачивать по более дешевому тарифу за холодную воду. Но только, если температура горячей воды была ниже +40. Цена снижается за каждый час такой услуги суммарно в течение расчетного срока. Для оформления скидки надо обратиться в свою управляющую компанию.

9. Куда жаловаться, если все сроки по графику вышли, а горячую воду не дали?

Жалобу можно отправить любым удобным способом:

- в Единую диспетчерскую службу Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно);

- в электронную приёмную Мосжилинспекции;

- в свою управляющую компанию (ее адрес и телефон можно узнать на сайте «Дома Москвы»);

- на «горячую линию» МОЭК - (495) 539-59-59 (круглосуточно).