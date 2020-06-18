В Москве мужчина расстрелял семью в квартире: погибло 4 человека

Днем в четверг, 18 июня, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из многоэтажек на улице Приорова, что на севере Москвы. Очевидцы сообщили о мужчине, который вышел на лестничную площадку с оружием и начал палить.

Стрельба на улице Приорова: прямая трансляция с места ЧП.22-летний парень устроил стрельбу на улице Приорова в Москве. Он застрелил девушку и её семью, в том числе ребёнка. Наш корреспондент ведёт прямую трансляцию с места трагедии

- На месте происшествия работает оперативная группа, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Погибло 4 человека, среди них по предварительной информации есть женщина 52 лет, девушка 23 лет и ребенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/785671" frameborder="0"></iframe> Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

Четвертый погибший, по предварительным данным, мужчина - сам стрелок.

На месте происшествия работает оперативная группаФото: Предоставлено очевидцами

По одной из версий, между стрелком и одной из погибших женщин произошел бытовой конфликт. Обстоятельства сейчас устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/785682" frameborder="0"></iframe> Приехавший криминалист заходит в подъезд где была стрельба.

Соседи рассказали, что ссоры начались после обеда, потом был скандал, начал плакать ребёнок. Потом раздалась стрельба и они вызвали полицию.

- Подумал, что дверь ломают с ноги, был сильный женский визг. Визг, как будто реально кого-то резали. Женский взрослый голос. Потом была стрельба. Я был в лифте, спустился вниз, приехали две машины. Меня попросила показать руки, рюкзак. Говорят "Где стрельба?" Я говорю, что у нас в подъезде. Они побежали наверх. Потом была стрельба. Подбежала еще полиция, были выстрелы. Но полиция внутрь не могла попасть, только недавно попала и я услышал голос полицейского "вижу труп", - рассказал kp.ru очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/785688" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы на улице Приорова.

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