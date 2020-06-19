Тринадцатый подвиг Геракла

В 10 часов или около того 15 января 2015 года на мясокомбинате (ООО «Руднево» и ООО «Снежана») в деревне Руднево в Новой Москве произошел, как пишут в протоколах, хлопок газа. «Хлопок» оказался настолько мощным, что крышу комбината аж приподняло и опустило. Взрыв газа вызвал пожар, разрушивший нужное стране производство. Пострадало около 10 человек, один впоследствии умер от ожогов.

НЕУЛОВИМЫЙ БАЛЛОН

Тушить пожар прибыли расчеты МЧС, пострадавших эвакуировали вертолетом, вскоре появились и представители Ростехнадзора, Следственного комитета. А СМИ запестрели заголовками, что на мясокомбинате взорвался газовый баллон с пропаном, использовавшийся для опаливания туш. Кто пустил этот слух, неизвестно, но как он оказался кстати для некоторых. Версию с немалым интересом восприняли и в Ростехнадзоре, и в «Мособлгазе», обслуживавшем комбинат по договору.

Мол, взрыв и пожар произошли вследствие нарушения техники безопасности работниками и недосмотра начальства комбината. В отношении двух названных ООО СК возбудил уголовное дело.

Правда, позже дело пришлось прекратить, потому что две экспертизы по линии МЧС убедительно доказали, что из-за «разгерметизации узла предохранительно-запорного клапана КПЗ-50В» в системе высокого давления (СВД) произошел взрыв «метановоздушной смеси». А СВД - это, по договору, зона ответственности «Мособлгаза». Многочисленные косвенные доказательства подтверждают этот вывод. Все баллоны на производстве, подотчетные, были вынесены с комбината в начале пожара и поставлены в одно место работниками и огнеборцами из МЧС, а среди них не нашлось ни одного поврежденного или разорванного взрывом. Ни у одного пострадавшего нет осколочных ранений или иных каких-либо механических повреждений на теле. У всех без исключения потерпевших ожогами была поражена в основном верхняя часть туловища, что нехарактерно для взрыва пропан-бутана, более тяжелого, чем воздух. А вот метан легче воздуха, а потому поднимается к потолку. И, что характерно, в СВД «Мособлгаза» как раз находился метан, а не пропан-бутан. Опровергают версию о взрыве баллона с пропан-бутаном и свидетельские показания работников комбината.

ООО, признанные потерпевшей стороной, подали иск в арбитраж к «Мособлгазу» о компенсации ущерба. А вот дальше начались непонятки.

Ранее СК по итогам экспертиз возбудил уголовное дело в отношении «неустановленного должностного лица» этой, по слухам, уже частной организации. В суде «Мособлгазу» стало известно о возбужденном деле в отношении неустановленных лиц, их работников. И тут же закрутилась цветная карусель. Дело вскоре прекратили. Потребовалось неоднократное, законное вмешательство прокуратуры, чтобы его реанимировали и расследовали.

ПОЛТЕРГЕЙСТ С БОГАТЫРЯМИ

Весной 2019-го в Молдавию к бывшим работникам «Снежаны» нагрянули люди, представившиеся сотрудниками «Мособлгаза». И через какое-то время супруги, работавшие во время пожара на мясокомбинате, добросовестно изменили свои более ранние свидетельства на те, которые так необходимы им. Супруга дала новые показания, что при пожаре она помогала эвакуировать мужа и видела, как какой-то человек подошел к забору комбината и перебросил через него газовый баллон. Никто не видел из более чем 300 человек, а у нее, видимо, особое зрение, на перспективу.

Смешно! Вес пустого баллона 22,5 кг. Высота бетонного забора - 3 метра. Поверх него идут 2 ряда колючей проволоки на кронштейнах. По периметру - инфракрасная сигнализация, которая при приближении к забору сигнализирует охране. Катапульты во дворе не нашли, и никто о ней не сообщил корреспонденту, а сказочных богатырей среди работников комбината не наблюдалось.

ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНА

Отдельный разговор про следствие. Оно почему-то стало выступать в амплуа адвоката «Мособлгаза», не останавливаясь даже перед неоднократными нарушениями федеральных законов. Отбросив итоги экспертиз, основанных на фактах, следователь в своих действиях руководствовалась вероятностными выводами назначенной ею с нарушениями законов дополнительной экспертизы. При этом поручила провести дополнительную экспертизу некоему Исследовательскому центру экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, который на момент экспертизы не был зарегистрирован в реестре Федеральной налоговой службы. К тому же эксперты не были вовремя предупреждены, как этого требует закон, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и у них не взяли соответствующую подписку. А исправления от руки в экспертизу вносил вообще человек, не участвовавший в ней. Одним словом, экспертиза юридически ничтожна. Сколько на это ни указывали потерпевшие и прокуратура, следователь до сих пор оставила эти обращения без ответа.

Воистину, доискаться правды даже владельцам семейного предприятия со статусом «официальный поставщик Московского Кремля» с 2008 года в родном Отечестве оказалось все равно что Гераклу совершить свой 13-й подвиг.

Что только не испытывал глава семейства в бытность военным летчиком, но таких кульбитов от правосудия - никогда.

Или же тут все дело в ответчике, «Мособлгазе», который, как говорят, не проиграл ни одного арбитражного спора?

Это действительно так? Интересно, почему?