2020-06-19T15:14:32+03:00
Общество

Московские МФЦ отменили предварительную запись

Получить услуги можно в 105 центрах «Мои Документы»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приемаВход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приемаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сдать паспорт на прописку, оформить пенсию или оформить карту москвича теперь можно без предварительной записи в МФЦ. Столичные власти разрешили получать услуги в офисах «Мои Документы» в обычном режиме. При этом и далее будут сохраняться санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров.

- Люди будут опять приходить без предварительной записи и получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти города все равно будут следить, чтобы не было очередей и большого скопления людей, ведь очевидно, что у москвичей накопились незавершенные дела. Сергей Собянин отметил, что в Москве большая сеть центров «Мои Документы», поэтому давки не должно быть. В свою очередь, работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а посетители соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

В обычном режиме уже начали работу 88 центров, еще 17 будут открыты в понедельник, 22 июня.

- Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приема. Это необходимо для предотвращения массового скопления людей и безопасного пребывания сотрудников и посетителей в центре, - объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД, которые предоставляют услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Предварительная запись нужна и для оформления биометрического загранпаспорта. Сейчас есть спрос на помощь в поиске работы – такую услугу предоставляют в 35 центрах госуслуг специалисты Центра занятости населения. Они помогут жителям города получить статус и найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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