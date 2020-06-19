С поцелуями, кольцами и маршем Мендельсона: с 23 июня московские ЗАГСы возобновят торжественные регистрации брака

Красивые регистрации брака возобновятся в столичных ЗАГСах с 23 июня. Молодоженам разрешат пригласить на торжественный момент родителей, фотографа, обменяться кольцами. Жениху разрешать поцеловать невесту. Ведущий церемонии скажет поздравления, прозвучит свадебный марш Мендельсона.

- Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как и раньше, можно будет пригласить неограниченное количество гостей (допустимое для площади зала регистрации брака). После каждой регистрации в зале будет проводиться 15-минутная санитарная обработка поверхностей.

- Сняты все ограничения. Но масочно-перчаточный режим пока не отменили, поэтому жених с невестой и их гости должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Уже с 26 июня бракосочетания можно будет проводить на необычных площадках Москвы – на стадионе «Лужники», на Останкинской башне, в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, Московском планетарии, на стадионе «Спартак», в башнях «Меркурий» и «Федерации» комплекса «Москва Сити», в Московском зоопарке.

- Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время, - сказала Анастасия Ракова.

Реально в непростое время, за три месяца эпидемии, в столице все равно поженились 5000 пар. Им пришлось отказаться от торжественной церемонии, но они официально стали мужем и женой.

В ЗАГСах говорят, что пары, несмотря ни на что, пришли жениться в зеркальные даты – в общей сложности больше 1000 пар. Жених и невеста подбирали нарядные маски и перчатки, вели прямые трансляции в соцсетях, чтобы их могли поздравить родственники и друзья.

- Около 30% пар все же решили перенести регистрацию брака на более поздний срок, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы. - Уже 8 июля, в День семьи, любви и верности, планируют пожениться около 300 пар.

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