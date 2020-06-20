Спорт в парках Москвы: футбольные поля и теннисные корты

В парках столицы любой создали все условия, чтобы заниматься воркаутом и гимнастикой, поиграть в баскетбол, волейбол, пинг-понг или городки. Необходимые тренажеры и оборудование установили в зеленых зонах, куда могут попасть все желающие. Подобные спортивные кластеры по программе «Мой район» будут создаваться в разных уголках Москвы.

Теннисный корт в парке Митино.

- Это программа системного развития целых кварталов. Появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы. И что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«КП» рассказывает, куда можно сходить позаниматься спортом уже сейчас.

«Братеевская пойма»

Парковая территория напоминает большую спортивную площадку, где можно заниматься разными видами спорта, не мешая друг другу. Зеленую зону разбили на 12 пространств: футбольное поле, поле для мини-футбола, площадка для паркура, скейт-парк, две площадки для воркаута, а также площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса и для игры в городки.

Вдали от шумных дорожек можно найти площадку для занятий йогой с деревянным настилом. Есть 13-километровая велодорожка.

Главная фишка парка - бейсбольный стадион. Он сделан в форме бриллианта.

Соревнования по бейсболу в парке Братеевская пойма.

- Здесь проходят тренировки любительского бейсбольного клуба «Спартак» и игры Российской любительской бейсбольной лиги. Чтобы начать тренироваться, нужно пройти отбор в одну из команд, - рассказали в мэрии Москвы.

Где: улица Борисовские пруды, 31. Ближайшая станция метро «Алма-Атинская».

«Ватутинки»

На базе лесопарковой территории открыли новый спортивный парк с открытым футбольным стадионом. Все желающие могут совершать утренние и вечерние пробежки по контуру стадиона, где проложили специальные дорожки. Рядом площадки для игр в баскетбол и волейбол, есть поле для мини-футбола, зона для воркаута. Здесь же есть все снаряды для сдачи нормативов ГТО.

Где: Троицк, поселение Десеновское.

«Сокольники»

В парке есть воркаут-площадки, открытые футбольные поля, площадки для бадминтона, волейбола, теннисные корты. Есть специальные беговые дорожки. Для любителей альтернативных видов спорта в «Сокольниках» есть экстрим-парк. Батутная арена занимает около 400 квадратных метров.

Столы для пинг-понга в Сокольниках.

- Здесь 40 батутов (из них 14 вертикальных) и мягкий поролоновый бассейн. Набраться опыта помогут тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, - рассказали в мэрии Москвы.

В парке можно освоить скейтбординг, рядом с Большим Путяевским прудом уже этим летом откроется школа вейкбординга. К тому же в «Сокольниках» есть танцевальная студия и шахматно-шашечный клуб для посетителей всех возрастов.

Где: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Ближайшая станция метро «Сокольники».

«Печатники»

Парк разделен на пять кластеров со специальными трассами. Для автолюбителей и мотогонщиков подойдет многофункциональная шоссейно-кольцевая трасса с крутыми поворотами – 1000 метров. Для мотоспортсменов есть отдельная замкнутая трасса с естественными препятствиями, ее протяженность — 1880 метров. А еще велотрасса - 205 метров, скейт-парк - площадью более 600 квадратных метров и зона картинга - 1000 метров.

- Все трассы рассчитаны как на профессиональные соревнования, так и на любительские заезды, - уточнили в мэрии Москвы.

Трасса в Парке технических видов спорта в Печатниках.

Если экстрим не для вас и хочется просто спокойно прогуляться, то подойдет 2-километровая велодорожка и линия вдоль берега Москвы-реки.

Где: ул. Гурьянова, 35. Ближайшая станция метро «Печатники».

Черкизовский парк

Парк является крупным кластером экстремальных и альтернативных видов спорта. Здесь полностью обновили стадион для регби – теперь натуральный газон, новые ворота и беговая дорожка.

Играть в футбол, волейбол, баскетбол или стритбол можно на универсальной площадке — это поле с искусственным покрытием с воротами и стойками с корзинами.

Роллердром и скейтпарк Детского Черкизовского парка.

Для любителей и профессионалов открыт огромный скейт-парк и памп-трек. Есть пункт проката инвентаря.

В парк можно прийти и на обычную тренировку – есть оборудованная тренажерная площадка, большая зона со столами для настольного тенниса и велодорожка.

Где: Большая Черкизовская, 15. Ближайшая станция метро «Черкизовская».