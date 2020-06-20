Парковка в день парада 24 июня в Москве будет бесплатной

24 июня в Москве пройдет парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы. В день праздника платные парковки на улицах столицы не нужно будет оплачивать. Однако это касается не всех стоянок.

— 24 июня парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам, — сообщил мэр Сергей Собянин в своем «Твиттере».

Глава города также добавил, что 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию, стоянки также будут бесплатными.

Напомним, по указу президента 24 июня в 2020 году объявлен нерабочим днем. Дата выпадает на среду. Провести традиционный парад 9 мая не удалось из-за эпидемии коронавируса. Сейчас самоизоляцию сняли.

Проект «Московский паркинг», который отвечает за платные парковки, также сообщил, что 24 июня 2020 года на Красной площади работа двух парковок со шлагбаумами по адресу Новый Арбат, владение 11-21 (участок 1 и 2) будет приостановлена с 00:01 до окончания мероприятия. Это напротив кинотеатра «Октябрь».

НА ЗАМЕТКУ

Все вопрос по теме платного парковочного пространства можно задать на горячую линию «Московского транспорта» 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.