Парад из кабины вертолета: Уникальные фото и видео генеральной репетиции в Москве

Сегодня, 20 июня, на Красной площади в российской столице прошла генеральная репетиция Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, которые состоится в стране 24 июня. Фотокорреспонденту «Комсомольской правды» Владимиру Веленгурину посчастливилось заснять репетицию торжественного мероприятия, военные самолеты и колонные техники с борта вертолета.

Вертолеты готовы к Параду ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Репетиция парада стала по-настоящему грандиозным зрелищем, особенно с высоты полета. На параде Победы в Москве будут задействованы 14 тысяч военнослужащих, 11 расчетов облачатся в историческую форму времен Великой Отечественной войны и пройдут по Красной площади с историческим оружием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/786068" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция парада Победы в Москве.Москва к параду в честь 75-летия Победы полностью готова. Теперь остаётся только дождаться 24 июня. Именно в этот день на Красной площади состоится торжественное шествие

Экипаж вертолетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В торжественном мероприятии примет участие боевая техника: в механизированной колонне свыше 230 машин. Ожидается, что по Москве пройдут колонны исторической техники военных времен, современные боевые машины, а также перспективная техника. Российское министерство обороны планирует вывести на Красную площадь 20 образцов, которые ранее не показывали на парадах.

Пролет над Красной площадью пройдет под управлением опытных вертолетчиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные вертолеты над МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В небе над российской столицей утром в субботу пролетели пилотажные группы, оставляя след цветов триколора в воздухе.

Высотки Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Москвой-рекойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что в этом году из-за пандемии Парад в честь 75-летие Победы, который традиционно проходил 9 мая, пришлось перенесли на 24 июня.

Над старинным храмомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вид сверху на столичные достопримечательностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До полета на вертолёте фотокорреспонденты «КП» Владимиру Веленгурину удалось прокатиться на технике, которая будет задействована в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Пролет над московским стадиономФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная площадь как на ладони.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/786073" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция парада Победы: видео с вертолёта.«Комсомолка» сняла подготовку к торжественному прохождению, которое состоится 24 июня

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