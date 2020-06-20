2020-06-20T22:33:16+03:00
Происшествия

Улицы превратились в реки, два человека пострадали от молнии: Гроза накрыла Москву

Из-за дождя пришлось срочно закрывать несколько улиц [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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Варшавское шоссе затопило после сильного ливня с грозой. Фото: ЦОДДВаршавское шоссе затопило после сильного ливня с грозой. Фото: ЦОДД
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20 июня начиналось по классике последней недели: яркое солнце с утра, душный полуденный зной. Но уже в обед на город набежали тучи. Большинство округов зацепил сильнейший ливень с градом.

Тяжелее всего пришлось жителям юга Москвы. Над районами прошел грозовой фронт. Удар молнии попал в двух отдыхающих парка Коломенское. Люди шли через парк под зонтом, когда случился разряд. Пара упала на землю. Они живы, но жалуются, на жжение в груди, не могут самостоятельно передвигаться. Из парка их забрала скорая помощь.

Затопленный переход на Варшавском шоссе.

На улице Подольских курсантов. Фото: ЦОДД

На улице Подольских курсантов. Фото: ЦОДД

На Варшавском шоссе в районе метро Южная водой залило оживленный перекресток. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Машины, на ближайших парковках, оказались посреди спонтанного водоема. Дворы в Чертаново и Бирюлево также подтоплены. С таким количеством осадков не смогла совладать ливневая канализация.

Два человека пострадали из-за удара молнии в Москве.

Пострадали также ЗАО и центр города. Например, Никулинскую улицу в районе метро Озерная, пришлось перекрывать. Часть машин заглохли посреди грязного потока дождевой воды, которая полностью скрыла проезжую часть. Сейчас движение открыто. Аналогичные сценарии на Востряковском проезде, Подольских Курсантов, Покрышкина.

В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

Машины плывут по проспекту Вернадского. Фото: ЦОДД

Машины плывут по проспекту Вернадского. Фото: ЦОДД

Напомним о правилах поведения во время грозы. Первое: никогда не прячьтесь под деревом. Присядьте в "чистом поле" и примите "позу эмбриона". Зонтик лучше сложить. Промокните, но зато останетесь живы. Отключите мобильный телефон. Другие правила читайте тут.

В это же время залило несколько автомобилей в Хамовниках. Досталось Басманному — в Колпачном переулке уровень воды поднялся по пояс пешеходам — обо всем свидетельствуют красноречивые снимки с экранов ЦОДД, который контролирует ситуацию на дорогах в столице.

«Венеция» в Щелково: Улицы затопило по колено.

Вот такая обстановка на улицах в Хамовниках. Фото: ЦОДД

Вот такая обстановка на улицах в Хамовниках. Фото: ЦОДД

— Экстренное предупреждение в Москве действует до самого вечера. Сильный дождь, гроза, ветер. На некоторых участках дорог подтоплена проезжая часть, будьте аккуратны. Планируйте поездки заранее, по возможности лучше откажитесь от поездок по городу, — сообщили в московском ЦОДД.

Отметим, что на следующей неделе синоптики предсказывают погоду без осадков. Жара также отступит до следующих выходных.

Затопленный двор после ливня в Москве.

Колпачный переулок. Фото: ЦОДД

Колпачный переулок. Фото: ЦОДД

Возле железнодорожной станции Бирюлюво Товарная. Фото: ЦОДД

Возле железнодорожной станции Бирюлюво Товарная. Фото: ЦОДД

— Из-за сильного дождя на некоторых улицах может быть затруднено движение наземного транспорта — скопление воды. Плохая погода повлияла и на деревья – на Большой Черёмушкинской улице одно из них повредило контактную сеть. Задерживались трамваи № А и 26. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев работают автобусы, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Сейчас деревья убрали, трамваи снова поехали.

От стихии досталось не только дорогам. В ТЦ «Рио» протекла крыша — воды хлынула прямо в торговый зал. Поток лился на одежду прямо из ламп и сквозь потолочную плитку.

В диспетчерской службе ГУП «Мосводосток» корреспонденту kp.ru сообщили, что в течение первых часов после ливня, удалось оперативно откачать воду с участков подтопленных магистралей. Во дворах бригады продолжают работу. Оставить заявку на откачку воды можно по телефону 8 (495) 657-87-03.

Выгул собаки в Москве теперь выглядит так.

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Ливень затопил Москву: На Варшавском шоссе тонут машины

На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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