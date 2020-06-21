После снятия самоизоляции Патриаршие пруды и Яма превратились в ночной клуб под надзором полиции

После двух с половиной месяцев локдауна в центр Москвы вернулись толпы. Главными точками притяжения посткарантинной столицы стали Патриаршие и скандальная «Яма» на Хохловской площади. Радостей отдыхающих не разделяют местные жители, который устали от вечеринок под окнами.

Единственные, кто ходит в масках.Фото: Андрей АБРАМОВ

В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛАСЬ ВАКХАНАЛИЯ

Некоторые проблемы жителей Патриков могут показаться населению окраин смехотворными. Например, местным активистам не нравятся новые скамейки со спинками. Они требуют вернуть лавочки без опоры для спины, объясняя это тем, что на таких бомжам неудобно спать.

Формально до 23 июня сидеть на лавочках нельзя.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мартышка на Патриках одета по последней моде.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Рестораны заставили тротуары столиками, пройти негде! Из-за обилия народа на пруды стали прибегать цыганята-попрошайки! — негодуют жильцы.

Всю неделю с наступлением сумерек на Патриарших собираются тысячи гуляющих. Со стаканчиками, бумажными пакетами, в коих прячутся бутылки, и даже стеклянными бокалами. Все без масок, дистанцию в толпе соблюдать невозможно. По периметру сквера то и дело проносится мотоциклы или черные «Гелендвагены», из которых долбит лезгинка.

Сотрудники ДПС тормозят для проверки дорогие авто.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Полиция непонятная. Кого-то штрафуют, кто на лавочке дистанцию не соблюдал — это судя по сториз в инстаграме района. Сегодня в три часа ночи пришла компания с гитарой. Тех, кто вот так поют, газуют на спорткарах ночью под моими окнами — их не забирают, — рассказала kp.ru жительница Патриарших Снежана Майская.

Местные жители собирают подписи, надеются, что это поможет решить их проблему с шумом под окнами. Говорят, что Патрики всегда были тусовочным местом, но все было более культурно. В этом же году — вакханалия.

Публика на прудах разная, но в основном, состоятельная.Фото: Андрей АБРАМОВ

Есть и те, кто устраивает такие пикники.Фото: Андрей АБРАМОВ

Правило социального дистанцирования соблюдать невозможно.Фото: Андрей АБРАМОВ

Машины местных жителей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние дни вместе с толпами на пруды стали свозить автобусами полицейских и росгвардейцев. Каждую из улочек патрулирует несколько человек. Сотрудники ДПС тормозят самые крутые тачки и проверяют документы. Но и такой контроль у части жителей вызывает непониманием — «живешь как в горячей точке!».

Единого варианта решения проблемы у местных нет. Одни готовы перекрывать своими машинами заезды в район по вечерам, другие призывают делать это силовиков или чиновников. Третьи просят запретить работу всех здешних ресторанчиков. А пока вечеринки продолжаются.

Таких полицейских пазиков по периметру прудов стоит несколько штук.Фото: Андрей АБРАМОВ

Очередь в кафе за напитками.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужчину досматривают полицейские. Мужик в розовой футболке фиксирует все на видео.Фото: Андрей АБРАМОВ

В кустах удалось отыскать такую табличку.Фото: Андрей АБРАМОВ

«МОНСТРЫ В ЯМЕ»

Если на душных аллеях Патриарших пахнет женским парфюмом, то на Покровском бульваре в районе «Ямы» кислый запах пролитого пива. По периметру амфитеатр обнесен забором. Формально общественное пространство должно быть закрыто до 23 июня. Но в ограде полно приоткрытых проходов.

Полиции здесь не меньше, чем на Патриарших. Но в саму «Яму» не спускаются — сторожат извне. В половине одиннадцатого вечера народные гуляния в разгаре. 18-летние модники затягивают заунывный трек Скриптонита, длинноволосый металлист подключил гитару к усилителю и начинает бренчать «Нирвану».

По переулкам с неприятным грохотом носятся мотоциклисты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда открывали «Яму», планировалось проводить здесь множество культурных мероприятий.Фото: Андрей АБРАМОВ

И здесь вечеринки под присмотром полиции.Фото: Андрей АБРАМОВ

Любимый напиток местной молодежи — энергетик «Монстр». Серебряная банка в руке у каждого второго, ими же завалены урны. Не особо тихушничая, из рук в руки передается красивая бутылка «Белуги». Водочка мешается с «Монстром» и поглощается вместе с пиццей.

Если посидеть в «Яме» чуть дольше, то рано или поздно к тебе подойдет дурнопахнущий паренек, который косит под британского панка. Пожмет руку, подмигнет, попросит по братски выручить на пиво. Если повезет, можно стать зрителем перформанса с участием «Лев против» — активисты вновь потянулись сюда, чтобы дать пьянству бой.

Местные урны не выдерживают.Фото: Андрей АБРАМОВ

Парни готовятся смешивать водку с энергетиком.Фото: Андрей АБРАМОВ

На Хохловской площади отдыхает прогрессивная молодежь.Фото: Андрей АБРАМОВ

Распивающие не скрывают своих напитков.Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Как жителям центра жить с вечеринкой под окном?

— Толпы гуляющих на Патриарших, отдыхающие в Яме - с точки зрения урбанистики все закономерно и правильно. Это привлекательные для пешеходов общественные пространства. Можно оставить деньги в кафе и тем самым помочь малому бизнесу, — объяснил «КП» специалист по городской среде Игорь Вронин. — Другое дело, что люди пьют, шумят и мусорят. Это проблема низкого уровня образования, воспитания. Решать ее нужно на уровне государства. Если говорить о нашем случае, то как вариант — создать новые общественные пространства, где отдыхающие не будут мешать жильцам и перенаправить людские потоки. Перекрытие улиц для въезда машин также решит проблему газующих спорткаров. Но что будет со всеми ресторанчиками, которые потеряют публику? Жизнь в центре любого крупного города всегда влечет за собой подобные неудобства.

Вокруг полно заведений, где наливают навынос.Фото: Андрей АБРАМОВ

Парень принес электрогитару. Время приближается к полуночи.Фото: Андрей АБРАМОВ

После протестов местных жителей Патриаршие каждый вечер патрулируют десятки сотрудников Росгвардии и МВД.Фото: Андрей АБРАМОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/786101" frameborder="0"></iframe> Танцы на Кузнецком мосту. Центр Москвы превратился в ночной клуб под надзором полиции.

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