Наше Подмосковье. Подмосковный Версаль открывает летний сезон

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пригласил жителей и гостей региона в одно из самых красивых мест - музей-усадьбу «Архангельское».

Наталья Зотова из Красногорска в выходные часто приезжает с семьей в «Архангельское». «Места здесь необыкновенные, - делится женщина. - Красота, воздух! Заряжаешься позитивом на целую неделю. Помню, меня в детстве сюда возили родители, а сейчас мы со своими детьми гуляем. Последние годы здесь еще лучше стало».

Сегодня дворцово-парковый ансамбль, стоящий на живописном берегу Москвы-реки, считается одной из главных жемчужин Подмосковья. И неспроста, ведь усадьбу Голицыных и Юсуповых часто сравнивают с лучшими европейскими дворцово-парковыми ансамблями! Это классический дворец первой половины XIX века, итальянские террасы с уникальной коллекцией скульптур из собраний знаменитых дворянских фамилий, большой французский сад и множество других объектов. В 2017 году музей-усадьба получил статус особо ценного объекта культурного наследия народов России, а Министерство культуры РФ, власти Московской области и попечительский совет музея запустили в «Архангельском» большой реставрационный проект.

Нынешний летний туристический сезон стартует в Подмосковье именно с открытия «Архангельского». После облегчения «коронавирусного» режима самоизоляции для посещений открыли шикарный парк. А вот музей и выставки вновь заработают в ближайшую среду, 24 июня.

В эти выходные готовность усадебного комплекса к летнему сезону проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, председателем Попечительского совета музея, заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, членами Попечительского совета, известными предпринимателями Виктором Вексельбергом и Андреем Молчановым. Экскурсию для гостей провел директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный.

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- «Архангельское»- это французский Версаль, - сказал Дмитрий Козак. - Оно уникально, привлекательно, здесь лучший ландшафт. Усилиями федеральных органов власти, министерств культуры, обороны, Правительства Московской области и попечителями была сделана большая работа.

В прошлом году в «Архангельском» отмечали 100-летие со дня основания музея-усадьбы. Тогда по всей территории прошли реставрационные работы - восстановлены и благоустроены фонтаны, парковые скульптуры, прогулочная зона.

- Ключевая задача - чтобы в Подмосковье было как можно больше парков, - напомнил губернатор Андрей Воробьёв. - Причем парков со всеми удобствами. В «Архангельском» мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится. Наша цель - чтобы в каждом городе был парк, места, где можно отдохнуть. Приглашаю всех в наш музей-усадьбу «Архангельское».

Сейчас на территории воссоздают Ботанические оранжереи, которые были утрачены около полутора веков назад. Когда работы завершат, здесь появятся новые выставочный зал, кинозал и кафе на 50 мест.

- Основной концепцией развития территории музейного комплекса «Архангельское» стало создание гармоничного образа исторической усадьбы с современным функциональным наполнением, - отметила министр культуры Ольга Любимова. - Чтобы гости могли не только ознакомиться с историей нашего государства, но и с удовольствием провести время всей семьей.

Итак, с 24 июня в «Архангельском» вновь откроются для посещений выставки и экспозиции. Одна из самых популярных среди туристов - «Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых». Это большая коллекция карет и экипажей, принадлежавших представителям знаменитого княжеского рода.

Туристическое лето только начинается!

КСТАТИ

22 млн туристов посетили Московскую область в 2019 году (прирост числа гостей - более 17% за год).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коломна приглашает!

Чудесная Коломна с уютным старым центром уже давно является одним из главных мест притяжения туристов в Московской области.

Всего полтора-два часа пути из Москвы на электричке или машине и словно в прошлое попадаешь. На пешеходных улицах дежурит колоритный городовой, по стенам древнего кремля можно пройтись экскурсией вместе со стрельцами, а в ресторациях и магазинчиках вас непременно встретят барышни в накрахмаленных платьях. При этом старинный город продолжают благоустраивать. Губернатор Андрей Воробьёв пригласил всех желающих посетить Коломну.

«Летом многие туристы приезжают именно сюда, и мы стараемся сохранить исторический облик города, при этом ухаживая за улицами и зданиями, - написал Андрей Воробьёв в своем блоге. - Уже благоустроили Москворецкую набережную, а на центральной площади восстановили часовню. И хотя в этом году сезон начался позже, музеи Коломны уже открыты. Приезжайте в гости!».