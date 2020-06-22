2020-06-22T10:37:06+03:00
Происшествия

В Москве полицейские случайно нашли убийцу, когда искали похищенные велосипеды

Мужчина в крови пытался скрыться с места преступления, но наткнулся на полицейский патруль
Иван РУНЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось на улице Дмитрия Рябинкина в Москве. Полицейские занимались поиском улик по делу о серийном угоне велосипедов в своем районе, как вдруг заметили идущего им навстречу окровавленного мужчину. Завидев полицейских, мужчина встрепенулся и собирался было свернуть, но было уже поздно. Оперативники стали расспрашивать прохожего о том, что с ним стряслось и почему он весь в крови. Долго молчать мужчина не стал и выдал, что только что убил свою подругу. После чего на месте был задержан.

«Задержанным оказался 33-летний Антон В.* Мужчина сразу сознался, что в ходе ссоры со своей сожительницей, 36-летней Светланой П.*, он напал на нее и убил. После чего попытался скрыться с места, но попался на глаза полицейскому патрулю, который обратил внимание на кровь на одежде Антона. Проследовав на место преступления, оперативная группа обнаружила труп Светланы», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося. Антон В.* задержан, с ним работают следователи.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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