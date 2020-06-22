2020-06-22T14:16:14+03:00
Общество

Почему в Москве во время ливня все равно мыли дороги

Уборочная техника работала во время и после сильнейшего дождя [видео]
Андрей АБРАМОВ
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После сильной грозы в соцсетях выкладывали ролики поливальных машин, которые колесили по улицам, несмотря на ливень.После сильной грозы в соцсетях выкладывали ролики поливальных машин, которые колесили по улицам, несмотря на ливень.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные в столице выпало до 70% месячной нормы осадков. Сильнее всего досталось югу Москвы. Кроме видео затопленных магистралей и дворов, в соцсетях выкладывали ролики поливальных машин, которые колесили по улицам, несмотря на ливень.

У многих возникает закономерный вопрос: зачем мыть улицы в дождь? «КП» поговорила со специалистом Департамента ЖКХ. Оказывается, что работа спецтехники, несмотря на осадки, не лишена смысла.

— Дождь не смывает грязь и не моет улицы. Машина, которая стояла под дождем, не будет чистой. То же самое и с асфальтом. Крупный мусор — ветки, камни — ливень раскидывает по проезжей части. Мыть дороги во время дождя более эффективно. Как проходит работа: сначала едут поливальные машины, а затем так называемые пылесосы, который собирают грязь, которую прибило струей. Пылесосы медленнее, поэтому асфальт успевает высохнуть в обычный день. В дождь грязь размокает. Соответственно струя спецтехники лучше сбивает ее и собирает крупный мусор, чтобы затем другие машины все убрали.

Напомним, 20 июня в столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Обильные осадки затопили несколько подземных переходов и дворов. В некоторых местах вода поднялась до уровня пояса пешеходов. В мэрии отметили, что исправной работе ливневок помешала листва, которая забила стоки.

Поливалка объезжает улицы Москвы во время потопа.

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Первые кадры прилетели корреспондентам kp.ru с Варшавского шоссе, район метро «Южная» в Чертаново. Пробка на магистрали растянулась почти на 4 километра. Поток машин намертво встал из-за затопленного перекрестка. Понадобилось не больше получаса, чтобы дождевая вода скрыла проезжую часть, тротуары и залила переходы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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