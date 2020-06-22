2020-06-22T16:02:50+03:00
Общество

В Москве с 1 июля начнется реконструкция 25 поликлиник

Мэр столицы рассказал о программе «Моя поликлиника» и сроках ее реализации
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по капитальному ремонту здания второго филиала поликлиники №36. Фото: Владимир Гердо/ТАССМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по капитальному ремонту здания второго филиала поликлиники №36. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В Москве уже два года реализовывают программу по ремонту поликлиник. Сейчас в работе 12 объектов. В общей сложности в Москве предстоит отремонтировать 135 зданий. Мэр столицы Сергей Собянин 22 июня осмотрел выполнение ремонта здания филиала Диагностического центра № 3 на 3-й Карачаровской улице.

- 12 поликлиник в Москве полностью реконструируются. По сути, ничего не остается – только стены, и то не все. Перекрытия, дверные и оконные блоки, коммуникации – все. Это практически новая поликлиника будет, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Планировали одновременно реконструировать больше поликлиник, но из-за пандемии пришлось перенести сроки. Ведь для реконструкции, по словам Сергея Собянина, нужно выводить из оборота действующие поликлиники, а они и так сейчас чрезвычайно востребованы. Власти города пересмотрели сроки работ и сжали (насколько это было возможно).

Ремонт здания филиала Диагностического центра № 3 на 3-й Карачаровской улице завершат к началу зимы 2021 года. Фото: Алиса ТИТКО

Ремонт здания филиала Диагностического центра № 3 на 3-й Карачаровской улице завершат к началу зимы 2021 года.Фото: Алиса ТИТКО

- Тем не менее, когда пандемия пошла на спад, мы приняли решение вернуться к активной фазе проекта «Моя поликлиника» и еще в 25 поликлиниках начнется реконструкция с 1 июля. Работы пройдут быстрее и качественнее, - сказал Сергей Собянин.

Поликлинику в Карачарово придется ремонтировать полностью – от фундамента до кровли. Заменят кровлю, межэтажные перекрытия, свыше 70 км инженерных систем (теплоснабжение, электроснабжение, и другое).

Это было пятиэтажное кирпичное здание. Его построили на 3-й Карачаровской улице в середине 1950-х годов. Последние годы в нем работал филиал городской поликлиники № 36, амбулаторную помощь в котором получали жители Нижегородского района. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано более 250 человек.

После реконструкции, сюда завезут современное оборудование. Будут созданы кабинеты врачей общей практики, манипуляционные, кабинеты хирурга, кардиолога, эндокринолога, невролога, офтальмолога и другие.

Комплексный капитальный ремонт поликлиники должны завершить в конце осени 2020 - начале зимы 2021 года.

- На время ремонта медицинскую помощь жители Нижегородского района получают в филиале № 2 Диагностического центра № 3 в Лефортово по адресу: Юрьевский переулок, дом 13. Там же ведут прием и специалисты, работавшие в ремонтируемом здании, - рассказали в мэрии Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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