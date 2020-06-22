«Помогите, нас закрыли!»: в Москве многодетная мать на трое суток заперла четверых детей в квартире

- Помогите, нас закрыли!

Детские крики, утром в воскресенье, 21 июня, разбудили жителей одной из многоэтажек на юго-западе Москвы. Сначала соседи сами пытались понять, что случилось. Но оказалось, без полиции не обойтись. Четверо детей через открытое окно рассказали, что дома их заперла мама. Полицейским и спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы вскрыть металлическую дверь

- В квартире были заперты четверо детей. Старшей девочке 13 лет, младшему мальчику - полтора года. Дети были голодны и напуганы. Их в тот же вечер госпитализировали, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Оказалось, что взаперти дети провели трое суток. В квартире их оставила многодетная мать-одиночка. Женщину уже нашли.

- 30-летняя москвичка пояснила, что оставила младших детей со старшей дочкой. Сама она все это время находилась в Подмосковье на даче, - рассказал источник «КП».

Как выяснилось, мамаша и раньше не отличалась заботой о малышах. Семья последние два года стояла учете в ПДН. По словам соседей, многодетную маму частенько видели пьяной.

- Официально она нигде не работала. Семья жила на детские пособия, - пояснил источник в полиции.

Против многодетной мамы возбуждены два уголовных дела: за «неисполнение родительских обязанностей» и «оставление детей в опасности». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Детей она, скорее всего, увидит не скоро.

Как стало известно «КП», органы опеки рассматривают вопрос о лишении ее родительских прав. Почему это не было сделано раньше, выясняет следственный комитет.

- Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ «Халатность», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Четверо детей пока находятся в больнице. После выписки их отправят в социально-реабилитационный центр.