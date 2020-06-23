Открытие фитнес-клубов и бассейнов после самоизоляции в Москве: Какие правила ввели

Ограничений в городе становится меньше. С 23 июня возобновили работу кафе и рестораны, открылась речная навигация, а еще можно ходить в спортзал. Клубные карты клиентам продлили автоматически, а для новых клиентов предлагают скидки на абонементы. Наш корреспондент сходила в фитнес-клуб «Х-Fit Столешников», чтобы узнать новые правила посещения.

Тренироваться можно без маски

Признаюсь, что за время карантина я неплохо освоила онлайн-занятия. Просто находила записанные тренировки в интернете, открывала и повторяла упражнения. В результате – ни одного лишнего килограмма. Пешие прогулки возле дома тоже способствовали.

- Нам все время звонили люди и просили скорее открываться, потому что они набрали лишний вес. Но мы терпеливо ждали разрешения от Роспотребнадзора, - говорит Ольга Чиненова, руководитель pr-направления X-Fit.

На входе мне померяли температуру – 36,5 градусов. Попросили надеть маску и перчатки. Если бы у меня не было своих, то выдали бы. В раздевалке часть шкафчиков заблокированы, чтобы посетители были на расстоянии 1,5 метров. Душевые комнаты работают, а вот на сауне замок.

В кардиозоне раздвинули беговые дорожки и велотренажеры. В основном зале тренажеры для ног и штанги также пришлось поставить на безопасные 1,5 метра. Людей не так уж и много. Может потому, что еще утро? Хотя тренеры говорят, что и не ожидают увидеть в спортзале толпы людей, набравших вес.

- Тренеры в масках, а посетителям можно заниматься без масок? – спрашиваю.

- Да. Роспотребнадзор пересмотрел предложенные ранее правила. Теперь разрешено тренироваться без масок и перчаток. Потому что элементарно – это вредит здоровью, сложно дышать, - говорит Ольга Чиненова.

Теперь разрешено тренироваться без масок и перчаток. Потому что элементарно – это вредит здоровьюФото: Иван МАКЕЕВ

Временно тренеры будут проводить только бесконтактные тренировки – поправить клиенту голову, ногу. Только голосовые подсказки. Нельзя будет стать ближе, чем на 1,5 метра.

- А как будете распределять потоки, если придет много людей?

- Мы просим записываться на групповые тренировки и на занятия в залы. Иначе, если зал будет заполнен, то мы вынуждены будем попросить следующих клиентов подождать.

Обращаю внимание, что нет одноразовых стаканчиков для воды возле кулеров. Оказывается, по санитарно-эпидемиологическим нормам, запрещено. Лучше брать свою бутылочку и набирать. Покушать в кафе при фитнес-клубе пока не получится. Максимум – еда навынос и коктейли.

В X-Fit Столешников бассейна нет, но они есть в других клубах сети. Какие там будут действовать правила посещения? На дорожке не больше 5 человек. То есть одновременно в бассейне 25х25 смогут находиться около 25 человек.

Администраторы померяют температуру и попросят носить маску в раздевалкеФото: Иван МАКЕЕВ

В бассейн без тренера

По 50 мер безопасности приняли в каждом клубе сети World Class. Среди них санобработка, установили дозаторы для дезинфекции рук, убрали одноразовые пластиковые стаканчики – нужно брать свои бутылки. Нельзя заниматься босиком. Групповые тренировки решили сократить до 45 минут, чтобы оставить время на обработку зала и проветривания. Под дезинфекцию будут попадать даже игрушки из детской комнаты.

- Тренеры поменяют манеру корректировки техники выполнения упражнений, чтобы не прикасаться к занимающимся и соблюдать социальную дистанцию, - рассказали в клубе World Class.

Временно в бассейнах не будут проводить тренировки, в которых тренер должен находиться в воде, а также отменят тренировки по водному поло.

В «Лужниках» открываются бассейны и теннисные корты

После карантинного перерыва возобновляет работу Аквакомплекс, Летний плавательный комплекс, теннисные корты и футбольные поля. Для прогулок и спортивных занятий на воздухе доступна вся парковая зона «Лужников», где расположены 7 воркаут-площадок.

- По предписанию санитарного врача, по зеркалу воды 5 кв.м. на 1 человека. Это означает, что в спортивном бассейне 50 метров нахождения на дорожке до 10 человек, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Клубные карты клиентам продлили автоматически, а для новых клиентов предлагают скидкиФото: Иван МАКЕЕВ

Аквакомплекс

Учитывая, что заграница пока не доступна, то поплавать можно в центре Москвы. В Аквакомплексе есть собственный пляж с лежаками, «море с волнами», бассейн на свежем воздухе, а еще гидромассажные зоны.

- Еще открывается термальный комплекс: восемь видов бань и саун, контрастные бассейны и души впечатлений. Единственное исключение пока - водные горки Аквапарка. Они временно закрыты, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

На территории Аквакомплекса просят соблюдать социальную дистанцию. А при наличии симптомов вируса - воздержаться от посещения общественных мест.

Стоимость: на 3-х часовое посещение с доступом в бассейны, термы и на террасу с шезлонгами в будни для взрослых - 1500 рублей, в выходные - 1900 рублей. Для детей от 7 до 14 лет в будни – 350 рублей, в выходные – 500 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно. Всем врачам до 31 августа включительно предоставляется 50% скидка.

Летний плавательный комплекс

Два бассейна под открытым небом, сауны, волейбольная площадка, территория для отдыха на шезлонгах и игровая площадка для детей – настоящий курорт в Москве.

Стоимость: 1,5 часа пребывания для взрослого составит в будни - 800 рублей, в выходные - 1000 рублей. Для детей от 7 до 14 лет в будние дни - 350 рублей в будни, в выходные - 500 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный.

Футбол и теннис

Возобновляется работа футбольных полей - с синтетическим покрытием и натуральным газоном. Открываются мини-футбольные площадки и теннисные корты.

Стоимость: от 4600 рублей в час, подробнее условия аренды и расписание можно уточнить на сайте «Лужников» (https://www.luzhniki.ru/).