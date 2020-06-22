2020-06-22T22:55:46+03:00
Общество

«У нас есть наш Президент - наш Атлант, который держит всю систему»: Андрей Воробьёв призвал принять участие в голосовании по Конституции

Губернатор Подмосковья отметил, что процесс голосования для избирателей сделали максимально удобным и комфортным
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Андрей Воробьёв призвал принять участие в голосовании по КонституцииАндрей Воробьёв призвал принять участие в голосовании по Конституции
Изменить размер текста:

«24-го числа пройдет парад Победы на Красной площади, а сразу после этого мы будем голосовать за Конституцию - основной закон нашей страны, - напомнил Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24». - Я хочу попросить всех прийти, проголосовать - мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос».Губернатор отметил, что для страны Конституция является основным законом.

«Важны социальные гарантии, развитие экономики. Ценность семьи для нас имеет приоритетное значение. Но, на мой взгляд, самое главное, что у нас есть президент: гарант стабильности, гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья. Поэтому хочу попросить вас всех найти время, желание, прийти и отдать свой голос».

«Самое главное - у нас есть наш Президент, наш Атлант, который держит всю систему, - сказал Андрей Воробьёв. - Если вы посмотрите на города Подмосковья, их больше 50, но каждый меняется к лучшему по той или иной президентской программе - строительство перинатального центра или парка, благоустройство дворов или модернизация системы образования. Все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет право быть сильным, имеет возможность дальше избираться, а мы будем защищены от непредсказуемых шараханий и событий - это самое главное».

Напомним, нынешнее голосование стартует 25 июня и будет длиться в течение недели - до 1 июля. Все эти дни граждане смогут проголосовать на избирательных участках, к которым прикреплены. Те, кто ранее прошел процесс регистрации, могут принять участие в электронном голосовании или голосовании на дому.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек
Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений
В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса
Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня
Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам
Москвичка зарезала двух мужчин неподалеку от станции метро «Царицыно»
К программе «Миллион призов» присоединились почти 80 компаний
Четырехлетний мальчик утонул, пока его бабушка ходила за пивом
Синоптики рассказали о новой волне тепла
В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на готовность
В Москве пауэрлифтера подозревают в контрабанде стероидов
Москвич умер после укола от столбняка
Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»
На ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты
Москвичка вступилась за ребенка, а в ответ ее пса убили об асфальт
Около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских вернулись к работе в Подмосковье
Все поезда фиолетовой ветки московского метро заменили составами «Москва»
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму
Введенные президентом правила для работающих мигрантов продлятся до осени
В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей
Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео
«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей