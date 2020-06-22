«У нас есть наш Президент - наш Атлант, который держит всю систему»: Андрей Воробьёв призвал принять участие в голосовании по Конституции

«24-го числа пройдет парад Победы на Красной площади, а сразу после этого мы будем голосовать за Конституцию - основной закон нашей страны, - напомнил Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24». - Я хочу попросить всех прийти, проголосовать - мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос».Губернатор отметил, что для страны Конституция является основным законом.

«Важны социальные гарантии, развитие экономики. Ценность семьи для нас имеет приоритетное значение. Но, на мой взгляд, самое главное, что у нас есть президент: гарант стабильности, гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья. Поэтому хочу попросить вас всех найти время, желание, прийти и отдать свой голос».

«Самое главное - у нас есть наш Президент, наш Атлант, который держит всю систему, - сказал Андрей Воробьёв. - Если вы посмотрите на города Подмосковья, их больше 50, но каждый меняется к лучшему по той или иной президентской программе - строительство перинатального центра или парка, благоустройство дворов или модернизация системы образования. Все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет право быть сильным, имеет возможность дальше избираться, а мы будем защищены от непредсказуемых шараханий и событий - это самое главное».

Напомним, нынешнее голосование стартует 25 июня и будет длиться в течение недели - до 1 июля. Все эти дни граждане смогут проголосовать на избирательных участках, к которым прикреплены. Те, кто ранее прошел процесс регистрации, могут принять участие в электронном голосовании или голосовании на дому.