В Подмосковье 45% жителей оплачивают проезд банковской картой

В общественном транспорте Московской области вернули оплату проезда с помощью банковской карты. Напомним, что с марта текущего года такая услуга была временно приостановлена в рамках борьбы с коронавирусом.

- С начала июня в общественном транспорте региона пассажиры оплатили порядка 1,1 миллиона поездок с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов, - сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Комфорт и экономия времени

Оплата проезда банковской картой - довольно популярный способ в регионе, его используют более 45% жителей Подмосковья. Преимущества очевидны, ведь не нужно при входе в транспорт доставать кошелек, ждать сдачу от водителя.

- Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты, делая поездку более комфортной. Оплата по банковским картам доступна на всех видах транспортных средств региона (более 10 000 автобусов, троллейбусов, трамваев), - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

За прошлый год количество оплат проезда в общественном транспорте Подмосковья банковскими картами вырос на 131% - до 12,7 млн штук в январе 2020 года.

- Уже с начала этого года ежемесячно оплачивают проезд с помощью банковских карт не менее 1,5 млн пассажиров, что в несколько раз больше, чем годом ранее. Жители Подмосковья активно оплачивают проезд безналичным способом, - сообщил Святослав Иванов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего пассажиров оплачивают проезд банковскими картами на маршрутах «Пушкино – Ивантеевка» (более 7000 транзакций), «Балашиха – Москва» (6000 транзакций).

- Мы видим, что пассажиропоток в Подмосковье постепенно восстанавливается. Вместе с ним растет количество оплат проезда картами «Мир». На Московскую область и Москву приходится порядка трети оплат национальными платежными картами в России в различных категориях. Наряду с безналичной оплатой в Подмосковье растет популярность оплаты в одно касание, - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Скидки за каждую поездку

Безналичные способы не только удобны, но и периодически позволяют сэкономить на проезде в общественном транспорте. Так, до конца июня в Московской области можно ездить со скидкой по бесконтактной карте «Мир» любого банка.

Как это работает? Прикладываете карту к валидатору в автобусе, трамвае, троллейбусе или маршрутке и получаете скидку за проезд в размере 7 рублей. И так за каждую поездку на маршрутах по городу, между населенными пунктами Подмосковья, а также в Москву и обратно.

- Для нас очень важно, чтобы жителям и гостям Московской области стало еще удобнее передвигаться на общественном транспорте. Мы ожидаем, что пассажиры по достоинству оценят новую возможность получать скидки, оплачивая поездки бесконтактной банковской картой «Мир», - отмечает Сергей Ганиев, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка.

Пассажиры Московской области и Москвы отмечают и индивидуальные плюсы оплаты банковской картой - не нужно тратить время для пополнения баланса карты.

- Есть преимущество даже для туристов. Вот приехали они первый раз на экскурсию в Коломну или Сергиев Посад, зачем им разбираться в тарифах, транспортных картах, если можно комфортно и быстро оплатить проезд банковской картой. Еще и скидку получить, - делится собственными наблюдениями москвич Денис Бечин, использующий для проезда банковскую карту.

Московская область вместе с Москвой быстрее других регионов освоили оплату проезда банковскими картами, поэтому входят в тройку наиболее «безналичных» регионов России (по данным платежной системы «Мир»). Примерно каждая пятая карта «Мир» выпущена для жителя Москвы или Подмосковья.