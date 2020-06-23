Какие улицы перекроют в Москве 24 июня 2020: из-за парада изменится схема движения транспорта
В столице в связи с Парадом Победы изменится схема движения общественного транспорта, а часть улиц будет недоступна для автомобилистов.
Власти города советуют водителям и пассажирам наземного общественного транспорта заранее планировать свои поездки во время проведения торжественного шествия.
Какие улицы перекроют в Москве 24 июня 2020 года с 0.01 до 23.59 (припарковаться на этих участках нельзя):
— 3-й улицы Ямского Поля от дома 26а до пересечения с улицей Правды;
— Дегтярного переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки;
— Малой Бронной улицы от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы;
— Спиридоньевского переулка от дома 9, строения 1 до Малой Бронной улицы;
— Никитского переулка от Тверской улицы до Большой Никитской;
— Петровки от Рахмановского переулка до Страстного бульвара;
— Рахмановского переулка от Петровки до Неглинной улицы;
— Старопименовского переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки.
Схема движения изменится с 5.30 до 8.00 на следующих участках (ограничения снимут по мере прохождения колонны):
— Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники;
— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;
— проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улице Мневники;
— Звенигородском шоссе;
— улице Красная Пресня;
— Баррикадной улице;
— Новинском бульваре;
— Садовой-Кудринской улице;
— Большой Садовой улице;
— Садовой-Триумфальной улице;
— Садовой-Каретной улице;
— 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади.
Запрещена парковка до 13.00 на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах.
Закроют для проезда 24 июня с 5.30 до окончания мероприятия следующие участки:
— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;
— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;
— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;
— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
— улицу Охотный Ряд;
— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;
— Новую площадь;
— Старую площадь;
— Китайгородский проезд;
— Москворецкую набережную;
— Кремлевскую набережную;
— Гончарную набережную от Гончарного проезда;
— Котельническую набережную;
— Устьинскую набережную;
— Подгорскую набережную;
— Большой Москворецкий мост;
— Малый Москворецкий мост;
— Чугунный мост;
— улицу Болотную;
— Болотную площадь;
— Софийскую набережную;
— Раушскую набережную;
— Болотную набережную;
— Фалеевский переулок;
— улицу Балчуг;
— Лубочный переулок;
— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— 1-й Раушский переулок;
— 2-й Раушский переулок;
— улицу Солянку;
— Кадашевскую набережную.
Обратный маршрут
После завершения парада военная техника поедет во временный парк на улице Нижние Мневники, с 10.00 до окончания мероприятия нельзя проехать по:
— Большому Каменному мосту;
— Боровицкой площади;
— улице Воздвиженке;
— улице Новый Арбат;
— Новинскому бульвару;
— Страстному бульвару;
— Тверскому бульвару;
— улице Петровке;
— Садовой-Кудринской улице;
— Большой Садовой улице;
— Садовой-Триумфальной улице;
— Садовой-Каретной улице;
— 1-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— 2-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— Баррикадной улице;
— улице Красная Пресня;
— Звенигородскому шоссе;
— улице Мневники;
— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;
— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники
Салюты
Для проведения праздничного салюта, с 20.30 до 22.20 перекроют улицу Косыгина (между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом). Закроют участок Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.
- При этом с 24 июня по 1 июля все городские парковки будут бесплатными, - сказали в мэрии Москвы.
Метро и автобусы
Временно автобусы ночных маршрутов изменят маршруты с 4.30:
— Н1 — от остановки «Аэропорт Шереметьево» до остановки «Тверская Застава»;
— Н2 — от остановки «Беловежская улица» до станции метро «Библиотека имени Ленина» (разворот через улицу Знаменку);
— Н3 — от остановки «Уссурийская улица» до станции метро «Лубянка»;
— Н4 — от остановки «Метро “Новокосино”» до станции метро «Таганская»;
— Н5 — от остановки «Каширское шоссе, 148» до станции метро «Таганская»;
— Н6 — от остановки «Осташковская улица» до станции метро «Лубянка»;
— Н7 — от остановки «138-й квартал Выхина» до станции метро «Таганская»;
— Н8 — от Остафьевской улицы до станции метро «Чистые пруды»;
— Н9 — от остановки «6-й микрорайон Бибирева» до станции метро «Лубянка»;
— М10 — от остановки «Лобненская улица» до станции метро «Маяковская»;
— Н11 — от остановки «Аэропорт Внуково» до остановки «Кинотеатр “Ударник”».
ИСТОЧНИК KP.RU