Какие улицы перекроют в Москве 24 июня 2020: из-за парада изменится схема движения транспорта

В столице в связи с Парадом Победы изменится схема движения общественного транспорта, а часть улиц будет недоступна для автомобилистов.

Власти города советуют водителям и пассажирам наземного общественного транспорта заранее планировать свои поездки во время проведения торжественного шествия.

Какие улицы перекроют в Москве 24 июня 2020 года с 0.01 до 23.59 (припарковаться на этих участках нельзя):

— 3-й улицы Ямского Поля от дома 26а до пересечения с улицей Правды;

— Дегтярного переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки;

— Малой Бронной улицы от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы;

— Спиридоньевского переулка от дома 9, строения 1 до Малой Бронной улицы;

— Никитского переулка от Тверской улицы до Большой Никитской;

— Петровки от Рахмановского переулка до Страстного бульвара;

— Рахмановского переулка от Петровки до Неглинной улицы;

— Старопименовского переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки.

Схема движения изменится с 5.30 до 8.00 на следующих участках (ограничения снимут по мере прохождения колонны):

— Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники;

— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;

— проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улице Мневники;

— Звенигородском шоссе;

— улице Красная Пресня;

— Баррикадной улице;

— Новинском бульваре;

— Садовой-Кудринской улице;

— Большой Садовой улице;

— Садовой-Триумфальной улице;

— Садовой-Каретной улице;

— 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади.

Запрещена парковка до 13.00 на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах.

Закроют для проезда 24 июня с 5.30 до окончания мероприятия следующие участки:

— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;

— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;

— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;

— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;

— улицу Охотный Ряд;

— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;

— Новую площадь;

— Старую площадь;

— Китайгородский проезд;

— Москворецкую набережную;

— Кремлевскую набережную;

— Гончарную набережную от Гончарного проезда;

— Котельническую набережную;

— Устьинскую набережную;

— Подгорскую набережную;

— Большой Москворецкий мост;

— Малый Москворецкий мост;

— Чугунный мост;

— улицу Болотную;

— Болотную площадь;

— Софийскую набережную;

— Раушскую набережную;

— Болотную набережную;

— Фалеевский переулок;

— улицу Балчуг;

— Лубочный переулок;

— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— 1-й Раушский переулок;

— 2-й Раушский переулок;

— улицу Солянку;

— Кадашевскую набережную.

Обратный маршрут

После завершения парада военная техника поедет во временный парк на улице Нижние Мневники, с 10.00 до окончания мероприятия нельзя проехать по:

— Большому Каменному мосту;

— Боровицкой площади;

— улице Воздвиженке;

— улице Новый Арбат;

— Новинскому бульвару;

— Страстному бульвару;

— Тверскому бульвару;

— улице Петровке;

— Садовой-Кудринской улице;

— Большой Садовой улице;

— Садовой-Триумфальной улице;

— Садовой-Каретной улице;

— 1-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— 2-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— Баррикадной улице;

— улице Красная Пресня;

— Звенигородскому шоссе;

— улице Мневники;

— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;

— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники

Салюты

Для проведения праздничного салюта, с 20.30 до 22.20 перекроют улицу Косыгина (между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом). Закроют участок Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

- При этом с 24 июня по 1 июля все городские парковки будут бесплатными, - сказали в мэрии Москвы.

Метро и автобусы

Временно автобусы ночных маршрутов изменят маршруты с 4.30:

— Н1 — от остановки «Аэропорт Шереметьево» до остановки «Тверская Застава»;

— Н2 — от остановки «Беловежская улица» до станции метро «Библиотека имени Ленина» (разворот через улицу Знаменку);

— Н3 — от остановки «Уссурийская улица» до станции метро «Лубянка»;

— Н4 — от остановки «Метро “Новокосино”» до станции метро «Таганская»;

— Н5 — от остановки «Каширское шоссе, 148» до станции метро «Таганская»;

— Н6 — от остановки «Осташковская улица» до станции метро «Лубянка»;

— Н7 — от остановки «138-й квартал Выхина» до станции метро «Таганская»;

— Н8 — от Остафьевской улицы до станции метро «Чистые пруды»;

— Н9 — от остановки «6-й микрорайон Бибирева» до станции метро «Лубянка»;

— М10 — от остановки «Лобненская улица» до станции метро «Маяковская»;

— Н11 — от остановки «Аэропорт Внуково» до остановки «Кинотеатр “Ударник”».