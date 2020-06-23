«Нашла новую любовь»: трое суток многодетная мать веселилась с любовником, пока пятеро детей были заперты в квартире

Три вялых картофелины и пакет молока: вот все запасы, которые нашли в холодильнике многодетной семьи Кузнецовых*. Пятерых детей (изначально сообщалось о четверых) от верной гибели спасли соседи. Это они услышали крики малышей.

- Помогите, нас закрыли, - рано утром дети поставили на уши весь дом.

Дверь квартиры была заперта снаружи. Спасателям, которых вызвали соседи, пришлось вскрывать замки с помощью специальных инструментов. В итоге, из двушки на юго-западе столицы вытащили пятерых голодных детей. Старшей девочке на днях исполнилось 13, младшему мальчику всего полтора года. В тот же день всех отправили в больницу на обследование. Оказалось, что взаперти дети были трое суток.

РОДИЛА НЯНЬКУ И ГУЛЯЛА

Безработную многодетную мать-одиночку нашли спустя несколько часов. 30-летняя Елена Кузнецова*, как и сказала детям, была на даче в Подмосковье. Вот только занималась она там вовсе не ремонтом сгоревшего дома.

- У семьи в мае сгорел дачный дом. По версии мамы, она оставила детей со старшей дочкой, чтобы заняться его ремонтом. Однако выяснилось, что все эти три дня женщина провела с любовником. Они отдыхали и распивали спиртное в Подмосковье, - сообщил kp.ru источник в следствии.

Сама Елена уверяет, что ухажер, просто помогал ей по хозяйству. А алкоголь — это «так, для настроения». Из ее показаний следует, что детей она не бросала: «оставила их со старшей дочкой, которая знает, как присматривать за малышами». 13-летняя девочка и правда у Лены - готовая нянька. Все трое суток школьница варила братьям и сестрам макароны, меняла подгузники малышам, мыла посуду и полы. Девочку в присутствии психологов уже опросили следователи. Оказалось, мама пропадала и раньше.

- Мы часто оставались одни в квартире и на даче. Я смотрела за малышами, ничего страшного не было, - рассказала 13-летняя школьница.

А вот многодетная мамочка в это время занималась личной жизнью. Как удалось выяснить «КП», все дети от разных мужчин. У некоторых в графе отец в свидетельстве о рождении — прочерк. Замужем Елена была лишь однажды. От официального супруга пять лет назад родила близнецов. Но прожили вместе они недолго.

- Меньше года, это точно. Потом его посадили в тюрьму на семь лет. Он на наркотиках попался, - рассказал соседка многодетной семьи Ольга Жиркова.

Ничего хорошего о многодетной маме Ольга сказать не смогла.

- Дети грязные всегда. Сама вечно с бутылкой пива в руках. Жалею только, что раньше не позвонила куда следует…

Да и не надо было звонить. О неблагополучной мамаше в органах опеки и так отлично знали. Два года назад семью взяли на карандаш. Причем Лена сама заявилась в опеку и попросила забрать у нее четырехлетнюю дочку, мол та плохо себя ведет. Малышку никто не забрал, но семью тогда поставили на учет. С проверками к ним заглядывали раз в месяц, но, удивительное дело, ничего подозрительного не находили.

Насколько хорошо искали, сейчас проверяет Следственный комитет.

- Против многодетной матери возбуждены два уголовных дела «за оставление детей в опасности» и «неисполнение родительских обязанностей». Кроме того, будет дана оценка работы органов опеки. Ведется проверка по статье «Халатность», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сама Елена сейчас находится под подпиской о невыезде. И, похоже, на этот раз она нашла свою любовь. Во всяком случае на ее мобильный телефон отвечает мужчина, который на многое готов, чтобы ее защитить.

- Добрый день. Елену можно услышать?

- Нет нельзя. Я за нее. Отстаньте от нее все! Она лучшая женщина и безупречная мать!

Вот что ответил новый возлюбленный мамы-кукушки. «Безупречной матери» грозят крупные штрафы и до одного года лишения свободы. Кстати, Лена никогда не работала, жила на детские пособия.

Тем временем органы опеки после случившегося, перешли к действиям. Решается вопрос о лишении многодетной мамы родительских прав.

- В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Дети направлены в центр поддержки семьи и детства. С ними работают психологи, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента социальной защиты населения города Москвы.

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