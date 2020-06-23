Сергей Собянин: Строительство Центра современного пятиборья завершено

Первый в России Центр современного пятиборья построили в Москве. Мэр города Сергей Собянин 23 июня осмотрел новое здание в районе Северный.

- Так совпало, что именно сегодня – после трехмесячной паузы – возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы. Вновь открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения. Сняты ограничения на пользование стадионами, футбольными полями и тренажерами во дворах и парках. А Москва позаботится о том, чтобы профессионалы и спортивная молодежь могли совершенствовать свое мастерство на самых лучших спортивных объектах. Например, в новом Центре современного пятиборья в районе Северный. Строительство этого уникального объекта завершено, и в ближайшие месяцы пятиборцев ждет новоселье, - сказал Сергей Собянин.

Строительство было начато в мае 2016 года. Новый спорткомплекс стал первым в России объектом, где подготовка по всем видам дисциплин, входящих в современное пятиборье, будет проходить под одной крышей.

Здание нового спорткомплекса с переменной этажностью 1-5 этажей, общая площадь 20 300 кв.м. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься до 280 спортсменов.

- В новом спортивном комплексе планируется организовать подготовку спортсменов по современному пятиборью, плаванию, фехтованию, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и триатлону, - рассказали в мэрии Москвы.

В будущем в спорткомплексе будут проходить соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также соревнования по плаванию, фехтованию и другим дисциплинам.

А когда не будет тренировок? Спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Конкретно

Что будет в Центре современного пятиборья:

- конноспортивный манеж 60х25 м с предманежником 20х20 м и конюшней на 40 лошадей;

- профессиональный 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек с залом для "сухого плавания";

- тир для стрельбы из лука на 70 м (78х18 м, одновременно могут тренироваться до 12 спортсменов);

- тир для стрельбы из пневматического оружия (одновременная стрельба – 16 человек), 220 кв.м;

- тир для стрельбы из оружия с лазерными насадками (одновременная стрельба – 20 человек), 271 кв.м;

- легкоатлетический манеж – универсальный спортивный зал с беговыми дорожками и игровым полем;

- тренажерный зал;

- помещения для отдыха и восстановления спортсменов, включая столовую на 70 посадочных мест;

- медицинский блок.