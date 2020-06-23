В московской квартире нашли пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями для китайских пар

О странной квартире, в которой без конца ревут младенцы, в полицию сообщили жители одной из многоэтажек в Останкинском районе Москвы. По словам местных жителей, сразу с несколькими колясками гуляли няни, а вот родителей малышей никто никогда не видел. Когда приехали оперативники, дверь им действительно открыла няня.

- В квартире были обнаружены пять младенцев. Старшему из малышей всего один месяц, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

О том, где родители детей, няня, приезжая из одной из азиатских стран, рассказать не смогла. Детей сразу же забрали в больницу. Чуть позже во время обыска в квартире нашли их свидетельства о рождении. В них указаны китайские имена и фамилии.

Скорее всего, странная квартира — это мини-детсад для младенцев, которых русские суррогатные мамы родили по заказу китайских пар.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту обнаружения детей возбуждено уголовное дело.

- Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

КСТАТИ

- Из-за коронавируса границы закрыты. Родители китайских малышей просто не могут забрать своих детей. Чаще всего агентства нанимают нянь, которые присматривают за новорожденными до момента приезда родителей. Это форс-мажорная ситуация, но нарушений закона в ней нет, - прокомментировала Екатерина Айдакова, агент по суррогатному материнству для граждан Китая в России.

Происшествие прокомментировал и Константин Свитнев, генеральный директор компании «Росюрконсалтинг»

- Границы закрыли не навсегда, и биологические родители приедут за своими детьми. Надо же понимать, что это не прихоть какая-то. Люди, которые участвуют в программе суррогатного материнства, годами мечтают о детях, они лечатся от бесплодия. А когда все шансы исчерпаны, копят деньги на то, чтобы их малыша выносила другая женщина. Порой - в силу особенностей национального законодательства - им приходится искать сурмаму в другой стране. Закрытие границ - это форс-мажор, который не остановит любящих мам и пап. Сейчас в домах малютки своих родных мам и пап дожидаются около 50 таких детей. И это верное решение. Надо просто подождать. Тем более, что, возможно, ждать придется совсем недолго. Сейчас в России и в Китае обсуждается вопрос об организации чартерного авиарейса для китайских родителей, которые мечтают наконец-то обнять своих детей.

Напомним, ранее мы рассказывали историю суррогатной мамы из Подмосковья, которая оставила себе китайского малыша из-за того, что родители не смогли за ним прилететь.

По разным данным в России застряли более 50 малышей, рожденных суррогатными мамами для китайцев.