2020-06-23T18:47:20+03:00
Общество

МегаФон обогнал других операторов по скорости интернета в Московской области

В разгар дачного сезона аналитическое агентство TelecomDaily решило выяснить, как обстоят дела с мобильным интернетом в Московской области
Юрий ШАМИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты TelecomDaily вооружились смартфонами, подключенными к сетям МТС, «МегаФон», Beeline и Tele2, и отправились в Подмосковье. Измерять параметры соединения им помогало специализированное оборудование TEMS Investigation.

Особое внимание в исследовании уделено таким факторам, как скорость загрузки страниц или потеря информации. Исследование показало, что лучше всего мобильная передача данных работает на севере, юге и западе региона, а самым быстрым оператором оказался МегаФон.

По средней скорости передачи данных у МегаФона составила 44 Мбит в секунду. Лишь немного отстал от него МТС, показавший 43 Мбит в секунду. А вот два других оператора уступают лидерам больше чем в два раза: Tele2 чуть-чуть не дотянул до 18 Мбит в секунду, а Beeline занял последнее место со скромными 15 Мбит в секунду. При этом абсолютный рекорд скорости передачи поставил опять же МегаФон, превысивший 293 Мбит в секунду.

Среднее значение пинга, то есть время реакции интернета на запрос, минимальное также у МегаФона — всего 56 миллисекунд. Для сравнения у занявшего второе место МТС средний пинг равняется 90 миллисекундам, у Beeline – 94 миллисекундам, у Tele2 не уложился в 99 миллисекунд. У МегаФона при этом оказалась еще и самая высокая стабильность соединения, отметили в исследовании.

Во время исследования TelecomDaily заодно сравнила качество мобильного интернета в различных районах Подмосковья. Оказалось, что в целом дела обстоят очень неплохо, худшие показатели покрытия наблюдались на востоке и северо-востоке региона — вдоль Щелковского шоссе, в окрестностях Ногинска, Орехово-Зуево и Шатуры. А самые лучшие скоростные характеристики обмена данными с помощью мобильных устройств продемонстрировали юг, запад и север области — Домодедово, Серпухов, Волоколамск, Обнинск, Клин, Дмитров и Мытищи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Евдокия Лучезарнова: «Нам не надо многое, нам надо лучшее»
Кризис среднего возраста настигает каждого человека. Он может ударить и в 45, и в 30 лет, и раньше, и позже. У человека опускаются руки, кажется, будто жизнь прошла зря, счастья больше не будет, а ресурсы для достижения успеха исчерпаны
Новости 24
Голосующим в Москве на участках обеспечат полную санитарную безопасность
К программе «Миллион призов» присоединилось 13 столичных НКО
Четыре станции Сокольнический линии будут закрыты с 4 по 6 июня
Исследование ВCG: Москва показала эффективность мер по борьбе с COVID-19
В Совфеде одобрили новый этап снятия ограничений в Москве
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек
Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений
В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса
Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня
Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам