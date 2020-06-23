МегаФон обогнал других операторов по скорости интернета в Московской области

Специалисты TelecomDaily вооружились смартфонами, подключенными к сетям МТС, «МегаФон», Beeline и Tele2, и отправились в Подмосковье. Измерять параметры соединения им помогало специализированное оборудование TEMS Investigation.

Особое внимание в исследовании уделено таким факторам, как скорость загрузки страниц или потеря информации. Исследование показало, что лучше всего мобильная передача данных работает на севере, юге и западе региона, а самым быстрым оператором оказался МегаФон.

По средней скорости передачи данных у МегаФона составила 44 Мбит в секунду. Лишь немного отстал от него МТС, показавший 43 Мбит в секунду. А вот два других оператора уступают лидерам больше чем в два раза: Tele2 чуть-чуть не дотянул до 18 Мбит в секунду, а Beeline занял последнее место со скромными 15 Мбит в секунду. При этом абсолютный рекорд скорости передачи поставил опять же МегаФон, превысивший 293 Мбит в секунду.

Среднее значение пинга, то есть время реакции интернета на запрос, минимальное также у МегаФона — всего 56 миллисекунд. Для сравнения у занявшего второе место МТС средний пинг равняется 90 миллисекундам, у Beeline – 94 миллисекундам, у Tele2 не уложился в 99 миллисекунд. У МегаФона при этом оказалась еще и самая высокая стабильность соединения, отметили в исследовании.

Во время исследования TelecomDaily заодно сравнила качество мобильного интернета в различных районах Подмосковья. Оказалось, что в целом дела обстоят очень неплохо, худшие показатели покрытия наблюдались на востоке и северо-востоке региона — вдоль Щелковского шоссе, в окрестностях Ногинска, Орехово-Зуево и Шатуры. А самые лучшие скоростные характеристики обмена данными с помощью мобильных устройств продемонстрировали юг, запад и север области — Домодедово, Серпухов, Волоколамск, Обнинск, Клин, Дмитров и Мытищи.